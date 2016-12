Stilvolle Hochzeitslocation zwischen Düsseldorf und Köln

Heiraten im Grünen auf dem Land im 4-Sterne-Hotel Gut Hohenholz in Bedburg

(firmenpresse) - Die Hochzeit - ob standesamtlich oder kirchlich - ist der schönste Tag im Leben eines verliebten Paares. Neben der Wahl des Partners/der Partnerin ist daher die Auswahl einer passenden Hochszeitslocation die zweite wichtige Entscheidung, die Brautpaare mit Hinblick auf das große Fest treffen müssen. Damit dieser besondere Tag ein voller Erfolg für Braut, Bräutigam und die Hochzeitsgäste wird, sollten heiratswillige Paare am besten schon jetzt im Winter mit der konkreten Planung der Feierlichkeiten beginnen.

Die meisten Paare heiraten im Sommer, wenn die Sonne scheint und der Regenwahrscheinlichkeit gering ist. Besonders schön ist es für alle Beteiligten, wenn die Heiratszeremonie draußen im Grünen und unter freiem Himmel stattfinden kann. Wer im Raum Köln oder Düsseldorf wohnt, findet auf Gut Hohenholz die ideale Hochzeitlocation für eine Traumhochzeit auf dem Land. Die Hochzeitsplanung für eine Heirat in dem auf einem alten Rittergut gelegenen Hotel in Bedburg kann jedoch nicht früh genug beginnen. Leider machen viele heiratswillige Pärchen den nicht unerheblichen Fehler und gehen davon aus, dass die gewünschte Hochzeitslocation zum Feiern zum Wunschtermin frei ist. Bei einer Top-Location wie Gut Hohenholz sollte jedoch schon mehrere Monate im Voraus eine Reservierungsanfrage gestellt werden. Gerade bei größeren Hochzeiten mit der gesamten Familie, Verwandtschaft und Freunden sollte viel Wert auf eine geschickte Planung und somit Organisation der Hochzeit legen. Das Team vom 4-Sterne-Hotel Gut Hohenholz hat viel Erfahrung in der Durchführung von Hochzeiten. Daher sind Brautpaare, die ein Rund-um-Paket für Planung und Organisation ihrer Hochzeitsfeier suchen, hier genau an der richtigen Adresse.

Die Hochzeitlocation liegt direkt zwischen Düsseldorf und Köln in dem beschaulichen Ort Bedburg. Über die Autobahn ist das Hotel auch von vielen andere Metropolen in Nordrhein-Westfalen (NRW) schnell und bequem mit dem Auto zu erreichen. Auf Gut Hohenholz haben die Paare die Wahl zwischen gleich drei verschiedenen Hochzeitslocations für die Trauung: den Waldpavillon, den alten Pferdestall sowie das Restaurant "Alte Liebe".

Mit seinem exklusivem Ambiente bietet das Hotel eine unvergleichliche Kulisse für jede Trauung. Der Hochzeitsfotograf kann hier bei jedem Wetter traumhaft schöne Fotos des Brautpaares schießen kann, denn die Hochzeitlocation bietet drinnen und draußen passende Örtlichkeiten. Der wunderschöne Außenbereich bietet Platz für Hochzeiten im Grünen und einen romantischen Empfang der Gäste. Die vorzügliche Küche des Hotels zaubert das passende Festmahl für Ihre Hochzeit!

Kontaktdaten:

GUT HOHENHOLZ BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH

Gut Hohenholz 0

50181 Bedburg

Telefon: +49 (0) 2272 - 40 750 - 0

E-Mail: info(at)guthohenholz.de

Mehr Informationen auf der Homepage: https://www.guthohenholz.de/hochzeit/





Das 4-Sterne-Hotel Gut Hohenholz in Bedburg ist seit dem Jahr 2014 eine beliebte Hochzeitslocation im Raum Düsseldorf und Köln. Das Hotel befindet sich auf einem ehemaligen Rittergut und ist der ideale Ort für Hochzeiten auf dem Land mitten im Grünen.

