Sorglos und sicher ins neue Jahr - Carsharing mit car2go macht's möglich!

Mit dem Auto zur Party, mit dem Taxi zurück (AUDIO)

Nur noch wenige Tage, dann knallen in ganz Deutschland wieder die

Sektkorken! Eines ist klar: Silvester ohne eine ordentliche Party

geht nicht! Das Angebot ist riesig: Clubs, Bars und Restaurants

lassen sich für die Silvesternacht immer etwas ganz Besonderes

einfallen. Aber auch wer gerne privat bei Freunden feiert, will es

ordentlich krachen lassen! Stellt sich nur wie jedes Jahr die Frage:

Wie komme ich zur Party? Das eigene Auto scheidet für die meisten

aus, schließlich soll auf das neue Jahr auch angestoßen werden. Immer

mehr Menschen nutzen in solchen Fällen flexible Carsharing-Angebote

wie beispielsweise car2go. Die Gründe liegen für die Nutzer auf der

Hand:



O-Ton Umfrage car2go Nutzer



Wenn man auf eine Party fährt und vorhat, dort Alkohol zu trinken,

und dann das Auto stehen lassen zu können und so keine Verantwortung

mehr zu haben. - Es ist einfach bequem. Ich kann irgendwo parken und

habe dann keine Verantwortung mehr. - Silvester steht vor der Tür und

dann kann man mit dem car2go in die Stadt fahren und mit dem Taxi

zurück. Es ist total praktisch, geht schnell und unkompliziert und

man kommt super schnell und relativ günstig von A nach B. Und man

überlegt ja immer, wenn man in die Stadt fährt: Wie mach ich das, es

ist so teuer in den Parkhäusern zu parken. Und da muss ich nicht

lange überlegen. Und ich muss mir keine Gedanken mehr machen. - Was

gut ist, wenn man abends irgendwo hinfährt und weiß, man wird etwas

trinken. Dann finde ich es immer gut, wenn man mit dem car2go

hinfahren kann. Dann hat man sein eigenes Fahrzeug nicht irgendwo.

Wie man wieder zurückkommt, ist eine andere Sache. Aber das

Hinkommen, wenn man sich da keine Gedanken machen muss: Ok, wenn ich

etwas getrunken habe, wie kriege ich mein Auto da wieder weg? Das ist

natürlich super! (0:50)





Mehr als eine Million Menschen in Deutschland sind bei

Carsharing-Anbietern registriert, Tendenz steigend. Die Nutzer

schätzen in erster Linie die Unabhängigkeit und Flexibilität, die das

Konzept mit sich bringt. So muss bei free-floating-Anbietern wie

car2go das Auto nicht an festen Stationen abgeholt und zurückgebracht

werden. Es kann stattdessen überall im Geschäftsgebiet des Anbieters

angemietet und abgestellt werden. Ideal für die Fahrt zur

Silvesterparty, sagt Thomas Beermann, Europa-Geschäftsführer vom

free-floating Carsharing-Anbieter car2go:



O-Ton Thomas Beermann



Unsere Kunden schätzen vor allem unkompliziertes Parken. Die

Verantwortung für das Fahrzeug wird mit dem Abstellen des Fahrzeugs

abgegeben, was gerade in der Silvesternacht wichtig ist. Ich kann das

Auto überall abstellen, auch auf Anwohnerparkplätzen. Somit kann ich

natürlich sehr gut, wenn ich in einer Großstadt unterwegs bin, zu

einer Privatparty fahren, das Auto abstellen, den Abend genießen und

dann sehr bequem mit dem öffentlichen Nahverkehr oder, wenn ich es

kriege, mit dem Taxi nach Hause fahren. (0:30)



Aktuelle Erhebungen zeigen, dass Carsharing speziell von jungen

Nutzern gerne für One-Way-Fahrten genutzt wird. Selbst zu einer Party

zu fahren und für den Rückweg ein Taxi zu nehmen, ist an Wochenenden

oder gerade zu Silvester eine Option, die immer häufiger gewählt

wird:



O-Ton Thomas Beermann



Die car2go Nutzer nutzen das Angebot ganz klar und am häufigsten

für die "erste und letzte Meile". Zum Beispiel geht's nach der Party

mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Taxi wieder nach Hause.

Aber wenn ich irgendwo hinfahre, dann wird das car2go genutzt - für

Freizeitanlässe. Auch so in der Silvesternacht: Ich fahre hin und

nachts nehme ich mir dann ein Taxi nach Hause, wenn ich ein Bier

getrunken habe. (0:31)



Abmoderation:



Sorglos Silvester feiern - dank Carsharing mit car2go kann der

Jahreswechsel ohne schlechtes Gewissen begossen werden!



