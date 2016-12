Eines der besten BCAA Produkte am Markt: Bcaa Xtend 8:1:1 GN Laboratories

Bcaa Xtend 8:1:1 GN Laboratories. Innovatives anaboles und antikataboles BCAA Supplement mit einzigartiger wissenschaftlich fundierter Zusammensetzung zur Optimierung und Maximierung von Muskelaufbau, Trainingsleistung und Regeneration



Produkt Highlights:

(firmenpresse) - BCAA Mischung im innovativen 8:1:1 Verhältnis für eine maximale Menge an anabolem Leucin



Schnellere und größere Zuwächse an Muskelmasse und Kraft



Maximierung der Muskelproteinsynthese über mehrere Pfadwege



Steigerung der Trainingsausdauer und Hinauszögerung der Erschöpfung



Gesteigerte Stickstoffoxydproduktion für einen intensiven Pump



Gesteigerte Zufuhr von Nährstoffen, Sauerstoff und anabolen Hormonen zur Muskulatur



Beschleunigung und Optimierung der Regeneration während und nach dem Training



Senkung kataboler Kortisolspiegel nach dem Training



Reduzierung des Muskelkaters nach dem Training



Verbesserung der Resynthese von Glykogen und gesteigerte ATP Produktion



Förderung der durch das Training unterdrückten Funktion des Immunsystems



Ideales Pre-, Intra- und Post-Workout Supplement



Anregung der Proteinsynthese zwischen den Mahlzeiten



Antikataboler Muskelschutz während Diät und Wettkampfvorbereitung



Gesteigerte Bioverfügbarkeit der Inhaltsstoffe durch zugesetzte gesunde probiotische Bakterien







GN Laboratories BCAA XTEND 8:1:1 ist viel mehr als einfach nur ein weiteres BCAA Supplement. Wir würden sogar so weit gehen, GN Laboratories BCAA XTEND 8:1:1 als die nächste Evolutionsstufe der BCAA Supplementkategorie zu bezeichnen. Natürlich bietet Ihnen GN Laboratories BCAA XTEND 8:1:1 alle Vorzüge regulärer BCAA Supplements wie gesteigerte Proteinsynthese, Muskelschutz während einer Diät, gesteigerte Trainingsleistung und beschleunigte Regeneration, doch wir wären nicht GN Laboratories, wenn wir an dieser Stelle aufgehört hätten.







Als erstes haben wir die BCAA Mischung, die die Basis dieses Produkts darstellt, nach den neusten Erkenntnissen der Wissenschaft so modifiziert, dass sie bei jeder Einnahme eine maximale Anregung der Proteinsynthese bewirkt. Neuste wissenschaftliche Untersuchungen zeigen ganz klar, dass Leucin die verzweigtkettige Aminosäure ist, die über eine Aktivierung des mTOR Pfadweges primär für eine Aktivierung und Maximierung der Muskelproteinsynthese verantwortlich ist. Aus diesem Grund verwenden wir ein neuartiges und innovatives BCAA Verhältnis von 8:1:1, das achtmal so viel Leucin wie Isoleucin und Valin liefert. Hierdurch erreichen wir bei GN Laboratories BCAA XTEND 8:1:1 eine Leucin Dosis von 5 Gramm pro Portion, was genau der Menge entspricht, von der wissenschaftliche Untersuchungen zeigen konnten, dass sie eine maximale Anregung der Proteinsynthese bewirkt – eine höhere Dosis bietet keine weiteren Vorzüge!









Diese innovative BCAA Formel haben wir mit Citrullin und Glutamin kombiniert, um die Muskelaufbau, Trainingsleistung und Regeneration weiter zu steigern. Sowohl Citrullin, als auch Glutamin fördern die Muskelproteinsynthese und verstärken hierdurch die Wirkung von Leucin. Doch diese beiden Aminosäuren können noch mehr.







Citrullin erhöht durch eine gesteigerte Stickstoffoxydproduktion die Blutzufuhr zur Muskulatur, was in einer maximalen Zufuhr von Sauerstoff, Nährstoffen und anabolen Hormonen zur Ihren Muskeln resultiert und den Abtransport von toxischen, die Muskelerschöpfung fördernden Stoffwechselabfallprodukten beschleunigt. Mehr Nährstoffe und mehr Sauerstoff bei gleichzeitiger Reduzierung schädlicher Giftstoffe bedeuten nichts anderes, als eine gesteigerte Leistungsfähigkeit während des Trainings und eine schnellere Regeneration nach dem Training. Auch Glutamin ist dafür bekannt ist, dass es genau wie BCAAs und Citrullin die Regeneration nach dem Training fördert und beschleunigt.







Eine durch BCAAs und Citrullin gesteigerte Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger Hinauszögerung der Erschöpfung hat zur Folge, dass Sie mehr Wiederholungen pro Trainingssatz und mehr Trainingssätze pro Trainingseinheit ausführen können. An dieser Stelle muss wahrscheinlich nicht extra erwähnt werden, dass ein intensiveres und härteres Training zwangsläufig zu größeren Zuwächsen an Kraft und Muskelmasse führen wird...







Eine durch GN Laboratories BCAA XTEND 8:1:1 geförderte schnellere Regeneration hat zur Folge, dass der Körper nach dem Training schneller mit dem Muskelaufbau beginnen kann und Sie schneller wieder bereit für Ihre nächste Trainingseinheit sind. Und wenn Sie häufiger und intensiver trainieren können, dann können Sie auch häufiger einen Stimulus für den Aufbau von Muskelmasse und Kraft setzen, was letztendlich in deutlich schnelleren und gesteigerten Zuwächsen resultieren wird.







Um diese einzigartige Kombination von BCAAs, Citrullin und Glutamin noch wirkungsvoller zu machen, haben wir das probiotische Bakterium Bifidobacterium Bifidum zur Formel von GN Laboratories BCAA XTEND 8:1:1 hinzugefügt. Probiotische Bakterien können neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge Bioverfügbarkeit und Aufnahme von Aminosäuren um bis zu 20% erhöhen und es wäre doch schade, wenn auch nur ein Gramm dieser innovativen Mischung von Inhaltsstoffen verschwendet würde...







Als zusätzlichen Bonus fördert dieses probiotische Bakterium genau wie auch Glutamin die Funktion des Immunsystems, was für hart trainierende Sportler besonders interessant ist, da harte, intensive Trainingseinheiten die Funktion des Immunsystems nach dem Training temporär für mehrere Stunden reduzieren können, wodurch die Anfälligkeit für Infektionskrankheiten steigt. Riskieren Sie keine vermeidbaren Trainingsausfälle durch eine Erkältung oder Grippe aufgrund einer Hemmung des Immunsystems – mit GN Laboratories BCAA XTEND 8:1:1 befinden Sie sich immer auf der sicheren Seite.



Durchbrechen Sie Plateaus und bauen Sie schneller als je zuvor Muskelmasse und Kraft auf – nutzen Sie die volle Kraft von GN Laboratories BCAA XTEND 8:1:1 zu Ihrem Vorteil!



Worauf basieren die einzigartigen Wirkungen von GN Laboratories BCAA XTEND 8:1:1?







Um eine maximale Wirkung zu erreichen und Muskelaufbau, Regeneration und Trainingsleistung zu maximieren, haben wir eine Matrix aus synergistisch zusammenwirkenden Inhaltsstoffen zusammengestellt, die sich gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken. Wir haben uns hierbei ausschließlich auf bewährte Inhaltsstoffe mit wissenschaftlich belegter Wirkung konzentriert, doch sehen Sie selbst:











Einzigartige 8:1:1 BCAA Mischung mit maximaler Menge an anabolem, muskelaufbauendem Leucin







Bei den verzweigtkettigen Aminosäuren, die auch unter der Bezeichnung BCAAs bekannt sind, handelt es sich um die drei essentiellen Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin. BCAAs erfreuen sich bei Sportlern und insbesondere Bodybuildern seit langem einer sehr großen Beliebtheit, was nicht zuletzt damit zusammenhängt, dass diese Aminosäuren dazu in der Lage sind, die Muskelproteinsynthese zu aktivieren und anzuregen, was in einem gesteigerten Aufbau von Muskelmasse und einem effektiven Schutz vor einem diätbedingten Muskelverlust resultiert.







Neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge ist für die Aktivierung der Proteinsynthese durch BCAAs primär die verzweigtkettige Aminosäure Leucin verantwortlich. Leucin aktiviert ein Enzym namens mTOR, welches eine Kaskade von Prozessen anstößt, die letztendlich die Muskelproteinsynthese aktivieren und deren Rate erhöht. Die extrem wichtige Bedeutung von Leucin für die Aktivierung der Proteinsynthese ist der Grund dafür, dass wir anstelle des klassischen 2:1:1 Verhältnisses der Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin ein innovatives 8:1:1 Verhältnis verwenden, das maximale Mengen an Leucin liefert. Wissenschaftliche Untersuchungen konnten zeigen, dass eine Leucin Dosierung von 4 bis 5 Gramm eine maximale Anregung der Muskelproteinsynthese bewirkt und eine weitere Erhöhung der Dosierung keine zusätzlichen Vorzüge mit sich bringt. Da wir nichts dem Zufall überlassen und Ihnen maximale Resultate liefern möchten, enthält jede Portion GN Laboratories BCAA XTEND 8:1:1 genau diese maximal effektive Menge von 5 Gramm Leucin.







Zusätzlich hierzu können BCAAs trainings- oder diätbedingte erhöhte katabole Kortisolspiegel senken und zusätzlich neusten Erkenntnissen zufolge auch die körpereigenen Testosteronspiegel erhöhen, wodurch der Muskelaufbau weiter gesteigert wird und einem Muskelabbau während einer strengen Diät und der Wettkampfvorbereitung effektiv entgegen gewirkt wird.







Zusätzlich zur Maximierung des Muskelaufbaus können BCAAs auch Ihre Trainingsleistung sowohl bei aeroben, als auch bei anaeroben Trainingseinheiten deutlich steigern. Dies beruht unter anderem darauf, dass BCAAs als einzige Aminosäuren direkt von den Muskeln als Energiequelle verwendet werden können, wenn die Glykogenreserven zur Neige gehen und gleichzeitig einer Übersäuerung der Muskulatur effektiv entgegenwirken. Dies ermöglicht Ihnen die Ausführung zusätzlicher Wiederholungen und steigert Ihr Durchhaltevermögen bei intensiven Ausdaueraktivitäten







Doch auch das ist noch nicht alles. Auch bei der Regeneration nach dem Training spielen BCAAs eine wichtige Rolle. Ein intensives Training mit Gewichten generiert im Körper zunächst ein kataboles, einen Muskelabbau förderndes Umfeld, bevor dieses Umfeld nach dem Training im Zuge der Regeneration letztendlich in ein anaboles, den Muskelaufbau förderndes Umfeld verwandelt wird. Während einer intensiven Trainingseinheit „verbraucht“ der Körper größere Mengen an BCAAs, was in niedrigen BCAA Spiegeln im Muskelgewebe und dem bereits erwähnten katabolen Umfeld resultiert. Ohne eine schnelle BCAA Zufuhr nach dem Training kann es mehrere Stunden dauern, bis die BCAA Spiegel innerhalb der Muskulatur wieder ihren Normalwert erreichen und ein anaboles, den Muskelaufbau förderndes Umfeld zustande kommt.







Eine Portion GN Laboratories BCAA XTEND 8:1:1 direkt nach dem Training kann Ihnen diese katabole Phase ersparen und so die Regeneration stark beschleunigen. Wenn Sie GN Laboratories BCAA XTEND 8:1:1 vor oder während dem Training zu sich nehmen, können Sie ein solches kataboles Umfeld sogar von vorne herein verhindern!











L-Citrullin







Citrullin ist einer der effektivsten Wirkstoffe zur Steigerung der körpereigenen Stickstoffoxydproduktion, der alle Arginin basierten Stickstoffoxyd Booster bei weitem übertrifft. Gleichzeitig ist Citrullin gesundheitlich völlig unbedenklich, da es sich bei Citrullin um eine natürlich im Körper vorkommende Aminosäure handelt, die an vielen Körperprozessen beteiligt ist.







Citrullin entfaltet seine die Stickstoffoxydproduktion steigernde Wirkung über den so genannten L-Arginin – Stickstoffoxyd Synthase - Stickstoffoxyd Pfadweg, bei dem Arginin mit Hilfe des Enzyms Endotheliale Stickstoffmonoxid-Synthase (kurz eNOS) in Stickstoffoxyd umgewandelt wird. Auch wenn Arginin der eigentliche für diesen Prozess verantwortliche Wirkstoff ist, ist eine Einnahme von Citrullin zur Anregung der Stickstoffoxydproduktion sehr viel effektiver, da oral eingenommenes Arginin nahezu vollständig in der Leber abgebaut wird, während Citrullin in den Nieren zu Arginin umgewandelt wird und so die Argininspiegel im Körper stärker als oral eingenommenes Arginin erhöhen kann.







In den Endothelialzellen der Blutgefäße produziertes Stickstoffoxid entspannt die glatte Muskulatur der Adern, was in einer Weitung der Blutgefäße und einer gesteigerten Blutzufuhr zur Muskulatur resultiert, da durch geweitete Adern mehr Blut innerhalb eines kürzeren Zeitraums fließen kann.







Diese bessere Durchblutung führt zu einem enorm gesteigerten Muskelpump während des Trainings, was jedoch bei Weitem noch nicht alles ist. Noch wichtiger als der Pump – so toll er sich auch anfühlen mag – ist die Tatsache, dass eine gesteigerte Blutzufuhr zur Muskulatur in einer deutlich verbesserten Versorgung der Muskulatur mit Sauerstoff, Nährstoffen und anabolen Hormonen resultiert. Dies ist während des Trainings besonders wichtig, da Ihre hart arbeitenden Muskeln gesteigerte Mengen an Nährstoffen und Sauerstoff benötigen, um maximale Leistungen erbringen zu können. Gleichzeitig führt die gesteigerte Zufuhr von Sauerstoff und Nährstoffen in Verbindung mit einem besseren Abtransport toxischer Stoffwechselprodukte, die während des Trainings unweigerlich entstehen, zu einer deutlichen Hinauszögerung des Eintritts der Erschöpfung, was zur Folge hat, dass Sie mehr intensive, den Muskelaufbau und die Kraft steigernde Wiederholungen pro Satz ausführen können. Und als ob dies noch nicht genug wäre, verbessert Stickstoffoxyd zusätzlich die kontraktile Funktion der Skelettmuskulatur.







Eine durch L-Citrullin gesteigerte Blutzufuhr zur Muskulatur ist jedoch nicht nur während des Trainings von Vorteil. Nach dem Training resultiert die hiermit in Verbindung stehende höhere Zufuhr von Nährstoffen und anabolen Hormonen in einer deutlich beschleunigten Regeneration. Als zusätzlichen Bonus beschleunigt Stickstoffoxyd durch eine Aktivierung von Sattelitenzellen und eine Steigerung der Ausschüttung myotropher, das Muskelwachstum fördernder Faktoren, die Muskelreparatur und das Muskelwachstum nach dem Training, während es gleichzeitig die Glukoseaufnahme in die Muskulatur verbessert und hierdurch die Wiederauffüllung der durch das Training entleerten Muskelglykogenspeicher beschleunigt.







Doch Citrullin kann noch mehr, als durch eine gesteigerte Stickstoffoxydproduktion Trainingsleistung, Regeneration und Muskelaufbau zu optimieren. Citrullin kann während des Trainings die Energie und die ATP Produktion erhöhen und hierdurch die Muskelerschöpfung reduzieren. Des Weiteren stellt Citrullin den limitierenden Faktor für den Abbau von während des Trainings entstehenden giftigen Ammoniaks dar, welcher die Leistungsfähigkeit der Muskulatur reduziert und den Eintritt der Muskelerschöpfung beschleunigt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass eine Citrullin Supplementation den Abbau von Ammoniak beschleunigen und hierdurch die Trainingsleistung verbessern kann.







Weiterhin konnte gezeigt werden, dass Citrullin den Muskelkater nach dem Training reduzieren kann, während es gleichzeitig die Muskelproteinsynthese steigert, wodurch Muskelwachstum und Regeneration gefördert werden.











L-Glutamin







Bei Glutamin handelt es sich um eine so genannte bedingt essentielle Aminosäure. Dies bedeutet, dass der Körper Glutamin zwar prinzipiell selbst herstellen kann, es aber Situationen eines erhöhten Bedarfs wie ein intensives Training geben kann, in denen die körpereigene Glutaminproduktion nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken. Glutamin ist die Aminosäure, die im Körper in der höchsten Menge in freier Form vorliegt und bis zu 50% der in der Skelettmuskulatur in freier Form vorliegenden Aminosäuren ausmachen kann. Glutamin ist nicht nur für die Muskulatur und die Proteinsynthese von entscheidender Bedeutung, sondern wird auch von Immunsystem und Verdauungstrakt in größeren Mengen dringend für eine korrekte Funktion benötigt.







Nach einem intensiven Training mit Gewichten können die Glutaminspiegel im Körper um bis zu 50% reduziert sein und es kann mehrere Stunden dauern, bis diese Spiegel wieder ihren Normalwert erreichen. Während dieser Phase mit reduzierten Glutaminspiegeln sind Regeneration und Muskelproteinsynthese beeinträchtigt und auch die Funktion des Immunsystem kann unter einer mangelnden Verfügbarkeit von Glutamin leiden. Noch gravierender ist, dass der Körper bei einem Glutaminmangel auf das im Muskelprotein gespeicherte Glutamin zurückgreift, um für wichtige Körperfunktionen benötigtes Glutamin zu bekommen, was mit anderen Worten ausgedrückt bedeutet, dass der Körper Muskelmasse abbaut, um an Glutamin zu kommen.







Eine Zufuhr von Glutamin in Form von Supplements kann dabei helfen, die nach dem Training entleerten Glykogenreserven des Körpers schneller wieder aufzufüllen und ein kataboles, einen Muskelabbau förderndes Umfeld in ein anaboles, muskelaufbauendes Umfeld zu verwandeln. Die Glutaminspiegel innerhalb der Muskelzellen besitzen bezüglich der körperweiten Proteinsynthese eine wichtige regulierende Funktion und können Muskelproteinsynthese, Stickstoffbilanz und somit auch den Aufbau von Muskelmasse positiv beeinflussen. Gleichzeitig verbessert Glutamin die Glykogensynthese nach dem Training, was in einer schnelleren Wiederauffüllung der durch das Training entleerten Glykogenspeicher der Muskulatur resultiert. All dies bedeutet, dass die Regeneration beschleunigt wird und die Muskelproteinsynthese schneller ihren Maximalwert erreichen kann, was in größeren Zuwächsen an Muskelmasse und Kraft resultiert.







Zusätzlich hierzu fördert Glutamin die Funktion des Immunsystems, was für Sportler von besonderem Interesse sein kann, da intensive Trainingseinheiten dafür bekannt sind, dass sie die Funktion des Immunsystems temporär für mehrere Stunden nach dem Training beeinträchtigen können. Eine Glutamin Supplementation kann dieser Reduzierung der Immunfunktion entgegen wirken.











Probiotisches Bifidobacterium Bifidum







Bei Bifidobacterium Bifidum handelt es sich um ein gesundes probiotisches Bakterium, das den Zellen der Darmwand als Energielieferant dient und die Funktion des Immunsystems fördern kann. Der primäre Grund dafür, dass wir Bifidobacterium Bifidum zur Formel von GN Laboratories BCAA XTEND 8:1:1 hinzugefügt haben, ist jedoch ein anderer: Wissenschaftliche Untersuchungen konnten zeigen, dass probiotische Bakterien Bioverfügbarkeit und Absorption von Aminosäuren im Darm um bis zu 20% steigern können. Bei den primären Inhaltsstoffen unserer Formel handelt es sich um unterschiedliche Aminosäuren, was bedeutet, dass durch die Zugabe des probiotischen Bakteriums Bifidobacterium Bifidum die Wirkung von GN Laboratories BCAA XTEND 8:1:1 signifikant gesteigert werden kann, so dass weniger Pulver notwendig wird, um maximale Resultate zu erzielen, was nicht zuletzt auch Ihren Geldbeutel schont.







Wie können Sie GN Laboratories BCAA XTEND 8:1:1 optimal einsetzen?







GN Laboratories BCAA XTEND 8:1:1 ist ein äußerst vielseitiges Produkt, dass Sie als Pre-, Intra-und Post-Workout Supplement und zwischen den Mahlzeiten verwenden können.







Vor und während dem Training eingenommen kann GN Laboratories BCAA XTEND 8:1:1 Ihre Trainingsleistung steigern, den Muskelpump verstärken, den Eintritt der Erschöpfung hinauszögern und einem trainingsinduzierten katabolen Umfeld im Muskelgewebe entgegen wirken.







Nach dem Training eingenommen kann GN Laboratories BCAA XTEND 8:1:1 die Regeneration durch eine schnelle Wiederauffüllung der BCAA Reserven der Muskulatur beschleunigen, während es gleichzeitig katabole Kortisolspiegel senkt, die Proteinsynthese anregt und das trainingsinduzierte katabole Umfeld im Muskelgewebe in ein anaboles, den Muskelaufbau förderndes Umfeld verwandelt.







Zwischen den Mahlzeiten eingenommen kann GN Laboratories BCAA XTEND 8:1:1 die Muskelproteinsynthese für einen gesteigerten Muskelaufbau anregen und Ihnen einen kraftvollen anabolen Schub liefern.







Während Diät und Wettkampfvorbereitung kann GN Laboratories BCAA XTEND 8:1:1 einem ansonsten nahezu unvermeidlichen diätbedingten Muskelabbau entgegen wirken und Ihre hart erarbeitete Muskelmasse effektiv schützen. Als zusätzlichen Bonus kann GN Laboratories BCAA XTEND 8:1:1 außerdem durch eine Stabilisierung der Blutzuckerspiegel Hunger und Appetit reduzieren und Ihnen so die Einhaltung Ihrer Diät erleichtern.















Die GN Laboratories Qualitätsgarantie







Wir verwenden nur die reinsten und hochwertigsten Inhaltsstoffe, die der Markt zu bieten hat. Um Ihnen eine gleichbleibende, höchste Qualität all unserer Produkte garantieren zu können, wird jedes unserer Produkte regelmäßig im Labor auf die Reinheit und Qualität all seiner Inhaltsstoffe untersucht.























500 g







Serving Size2Rounded Scoop(10g)







Servings Per Container50







Amount Per Serving







Calories 26 kcal / 112 kJ







Calories From Fat







% Daily Value*







Total Fat





Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://www.alpha-supps.com/aminos%C3%A4uren/gn-bcaa-xtend/#cc-m-product-11767369126



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Company Correspondence Address Europa:







Company Correspondence office:





ALPHA SUPPS

P. Building

Caldervale Road

Wakefield

West Yorkshire WF1 5PF

Great Britain



Company Correspondence office:





ALPHA SUPPS

8345 NW 66 ST #C1706

MIAMI, FL 33195-2696

USA



Verantwortlicher für den Inhalt, Präsentation dieser Webseite/Domain ist ausschließlich die Firma:



Company office/ Direction:





ALPHA SUPPS

SEO: MISS KETKAEW SINGTHONG

133/8 -MOO5 - TAMPONN

KHO-LAK¸ AMPHOE: MUANG

PRACHUAP KHIRI KHAN - 77000 THAILAND





Tax Identification Number/Steueridentifikationsnummer: 5471200064060 THAILAND

Dies ist eine Pressemitteilung von

Alpha-Supps

Datum: 28.12.2016 - 11:12

Sprache: Deutsch

News-ID 1439944

Anzahl Zeichen: 21679

Kontakt-Informationen:

Firma: Alpha-Supps

Ansprechpartner: Singhtong

Stadt: Prachuap



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 28.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 78 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung