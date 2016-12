Musicland-Party am 20. Mai 2017 - Turn on! Tune in! Drop out!

Eine musikalische Reise in die Siebzigerjahre

Turn on! Tune in! Drop out!

(firmenpresse) - Abends ausgehen, nette Leute treffen und ungezwungen zu guter Musik und Lichtshows tanzen. Das ist sicher eine bessere Alternative als den Samstagabend bei langweiligen Ratespielen, der 125sten Tatort-Wiederholung oder mit fiesen Dieter-Bohlen-Sprüchen vor dem Bildschirm und auf dem Sofa zu verbringen. Zur Musicland Party am Samstag, dem 20. Mai 2017, lädt L.i.F.T. wieder alte und neue Freunde der alternativen Musik der 60er-, 70er- und frühen 80er-Jahre ein. Musicland steht für ein interessantes musikalisches Programm bei toller Atmosphäre. Man hört nicht nur die Stücke, die auf manchen Rockmusiksendern laufen, man kann auch immer wieder Neues/Altes (wieder) entdecken. Bekanntes und Liebgewonnenes aus Scala, Hyde Park oder Fiz und Co., von Doors, Deep Purple, Santana, Stones, Iggy Pop oder The Clash. Raritäten von Brainbox, Pink Floyd, Ginger Baker, King Ping Meh, Rare Bird, Jimi Hendrix, Birth Control, Golden Earring.

Es lohnt sich, sich einzubringen, reinzuschneien und auszuflippen! Turn on! Tune in! Drop out! Am Samstag, dem 20. Mai entscheidest du dich zwischen Langeweile zu Hause oder gutes Feeling im Musicland. Wir öffnen die Türen um 21:00 Uhr. Bitte früh kommen. Eintritt nur 5,- Euro. Weitere Infos auf Facebook Stichwort Musicland Party Restrup - Die Party die zum guten Ton gehört.

http://www.kulturverein-lift.de



Li.F.T e.V. Literatur, Film und Theater auf dem Land 49626 Restrup. Telefon (und Ticket-Hotline): 05462-72080 www.kulturverein-lift.de/

Kulturverein Lift

Kulturverein Lift

Gisbert Wegener

Restrup

Telefon: 0541 9450009





