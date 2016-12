Gauland: Nicht wir, sondern die Muslime müssen sich anpassen

(ots) - Zum aktuellen Verzicht mancher deutscher Schulen

auf Schweinefleisch erklärt der stellvertretende Vorsitzende der AfD

Alexander Gauland:



"Es mehren sich die Anzeichen, dass unsere Lebensweise in

Deutschland schleichend ausgehöhlt wird. Durch falsche Rücksicht auf

die islamische Minderheit im Land verzichten wir immer mehr auf

unsere christlich-abendländischen Gewohnheiten. Das führt in

Kombination mit der noch immer unkontrollierten Einwanderung von

Muslimen nach Deutschland in eine islamisch geprägte Gesellschaft.



Sankt Martin wird 'Lichterfest' genannt, auf öffentlichen Plätzen

wird auf Weihnachtsbäume verzichtet, Mädchen werden vom

Schwimmunterricht freigestellt, Schweinefleisch aus den Schulen

verbannt.



All dies sind traurige Beispiele für unseren mangelnden

Selbstbehauptungswillen. Wir müssen uns den Muslimen in Deutschland

nicht anpassen; wer mit und bei uns leben will, muss sich uns

anpassen. Die deutsche Kultur muss Leitkultur hierzulande bleiben und

wir dürfen in dieser Sache keinen Fußbreit den muslimischen

Einwanderern weichen. Es ist völlig absurd, Teile unserer Kultur aus

Gründen, die nichts mit uns zu tun haben, einfach so aufzugeben.

Dieser schleichenden Aushöhlung muss Einhalt geboten werden!"







