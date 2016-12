Familienunternehmer-Umfrage: Note 4 für die Energiepolitik der Bundesregierung

Das neue Jahr steht vor der Tür. Zeit, Bilanz zu ziehen - auch

energiepolitisch. 513 Mitglieder des Verbands DIE FAMILIENUNTERNEHMER

haben dies getan. Sie bewerten die Energiepolitik der Bundesregierung

seit Amtsantritt der großen Koalition Ende 2013 mit der

Durchschnittsnote 4.



"Die planwirtschaftliche Energiepolitik der großen Koalition führt

zu enormen finanziellen Mehrbelastungen für die vielen industriellen

Familienunternehmen in Deutschland", kritisiert Lutz Goebel,

Präsident des Verbands DIE FAMILIENUNTERNEHMER. "Die steigenden

Stromkosten durch das EEG stellen viele Familienunternehmen vor

enorme Herausforderungen. Die deutsche Energiepolitik verstrickt sich

im Klein-Klein. Dabei sind grundlegende Dinge noch nicht annähernd

geklärt."



Der Netzausbau hinkt hinterher. Die gesunkenen Börsenstrompreise

kommen nicht beim Verbraucher an. Dafür hemmen die starren und hohen

Abgaben die Flexibilität der Verbraucher. Vom Preis für eine

Kilowattstunde zahlen die Verbraucher Jahr für Jahr immer mehr an den

Staat - mittlerweile mehr als 75 Prozent. Statt innovative

klimaschonende Konzepte zu fördern, wird alles teuer dem Wohl der

Erneuerbaren untergeordnet. Trotzdem werden die Klimaziele nicht

erreicht. Die Reformanstrengungen der Bundesregierung waren schlicht

zu zaghaft und von der Ökolobby bestimmt. Darüber hinaus wird

Energiepolitik in Deutschland immer noch viel zu national verstanden.



60 Prozent der befragten Familienunternehmen stehen im

internationalen Wettbewerb. Fast 40 Prozent geben an, dass der Anteil

der Energiekosten an den Gesamtkosten des Unternehmens die

5-Prozent-Marke überschreitet. Für viele ist die Eigenstromerzeugung

der einzige Weg aus dem Kostendruck. 34 Prozent der

Familienunternehmen nutzen eine Anlage zur Eigenstromerzeugung, vor

allem über erneuerbare Energien (73 Prozent) und KWK-Anlagen (40



Prozent). 78 Prozent erzeugen den Strom für den Eigenverbrauch.

Größtes Hindernis für die Unternehmen, die keine Eigenstromanlage

besitzen, ist die EEG-Umlage. 73 Prozent sagen, dass sie eine

unternehmenseigene Stromversorgung als sinnvoll erachten würden, wenn

sie von der EEG-Umlage befreit wäre.



"Wir Familienunternehmer brauchen von der Bundesregierung ein

klares Bekenntnis zu Eigenstrom", erklärt Goebel. "Eigenstrom ist

Energiewende pur. Er ist regional und bedarf keiner zusätzlichen

Netze. Eigenstrom kann die Schwankungen der Erneuerbaren ausgleichen,

ist ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Eigenstrom durch KWK, aber

auch durch Photovoltaik, sollte grundsätzlich für alle Unternehmen

von der EEG-Umlage befreit werden. Es wäre völlig kontraproduktiv,

die Potentiale, die Eigenstrom mit sich bringt, zu zerstören - sowohl

für die Energiewende als auch für die Wettbewerbsfähigkeit der nicht

von der EEG-Umlage befreiten mittelständischen Industrieunternehmen."



Darüber hinaus fordern DIE FAMILIENUNTERNEHMER die Bundesregierung

auf, Abstand von planwirtschaftlichen nationalen Instrumenten zu

nehmen und stattdessen auf marktwirtschaftliche europäische bzw.

globale Maßnahmen zu setzen. Das EEG gehört abgeschafft und der

Emissionshandel ausgeweitet.



Die Umfrageergebnisse können Sie hier einsehen:

http://ots.de/sJPaF



DIE FAMILIENUNTERNEHMER folgen als die politische

Interessenvertretung für mehr als 180.000 Familienunternehmen den

Werten Freiheit, Eigentum, Wettbewerb und Verantwortung. Die

Familienunternehmer in Deutschland beschäftigen in allen Branchen

rund 8 Millionen Mitarbeiter und erwirtschaften jährlich einen Umsatz

in Höhe von 1.700 Milliarden Euro.







