Neue Wege in der Selbstständigkeit - Teil 4

Finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit funktionieren heute schneller

(Bildquelle: fotolia.de©shoot4u)

(firmenpresse) - Selbstständige und Freiberufler kennen dieses Problem: Um ein funktionierendes Online Business aufzubauen, bedarf es unendlich viel Zeit. Die technischen Rahmenbedingungen einschließlich der Funktionalitäten müssen stimmen, ganz zu schweigen von den erforderlichen Marketingaktivitäten im Netz. Das ist ein Riesenbrocken, den es zu überwinden gilt. Das weiß auch Werner Langfritz, der Inhaber der WordPress Akademie. Deshalb bringt er am 14. Februar 2017 ein neues Produkt auf den Markt, das viel mehr ist als "nur" der Wegbereiter für ein erfolgreiches Online Business.

Aller Anfang ist (war) schwer

Ja, es gibt Überflieger, die im Netz sehr schnell großen Erfolg haben. Doch die meisten Selbstständigen fühlen sich zunächst von der Situation desillusioniert und erschlagen. Noch zu Beginn sind die Motivation und das Engagement groß. Doch sehr schnell zeigt sich die Realität. Noch vor wenigen Jahren war es mit großen Mühen verbunden, eine Website zu erstellen. Daran erinnert sich auch Werner Langfritz, der zunächst unterschiedliche Softwareprodukte testete, bis er schließlich auf WordPress stieß. Als Open Source Software ist Wordpress nicht nur kostenfrei, sondern bietet auch eine Vielzahl von Funktionalitäten, die es möglich machen, ein eigenes Online Business aufzubauen. In den Anfängen musste auch Werner Langfritz viel Zeit investieren, doch heute weiß er, worauf es ankommt. Sein Wissen und seine Erfahrung hat er in die WP Akademie einfließen lassen und damit schon vielen Menschen geholfen, sich erfolgreich im Internet selbstständig zu machen oder die bereits bestehende Selbstständigkeit richtig anzukurbeln.

Heute ist der Weg ein anderer: Zielorientierter, direkter und sehr viel schneller

Tatsächlich bedarf es nicht viel, um ein funktionierendes Online Business aufzubauen, allerdings unter der Voraussetzung, dass man sich zielorientiert für den richtigen Weg entscheidet. Ein gutes Konzept, Mut, Motivation, Durchhaltevermögen und jede Menge Leidenschaft sind bereits gute Voraussetzungen für den Erfolg im Internet. Was einfach klingt, ist für viele Selbstständige bereits ein Riesenproblem. Arbeiten im eigenen Homeoffice kann sehr einsam sind. Niemand ist da, mit dem ein Austausch über die verschiedenen Projekte oder den damit in Zusammenhang stehenden Probleme stattfinden kann. Schlimmer noch: Im Homeoffice gibt es reichlich Ablenkungspotenzial und Raum für viele Aktivitäten, die nicht zum eigentlichen Kerngeschäft gehören. Das sind nur einige der persönlichen Widrigkeiten, mit denen diejenigen zu kämpfen haben, die haupt- oder nebenberuflich im Internet Geld verdienen möchten. Anderes gibt es zu berichten, wenn es um die technischen Voraussetzungen und die korrekte Umsetzung der Funktionalitäten der Anwendungssoftware geht. "Heute stehen, im Gegensatz zu früheren Jahren, sehr viel mehr Informationen zur Verfügung, die in komprimierter Form verständlich aufbereitet und auch für Anfänger leicht nachzuvollziehen sind", erklärt Werner Langfritz, der auf den Webseiten der WP Akademie alle erforderlichen Lehrmaterialien anbietet, die den Aufbau eines Online Business und damit das Geld verdienen im Netz in kurzer Zeit möglich machen.

Ein neues Produkt macht den Weg frei

Trotz dieser verbesserten Voraussetzungen ist es nicht so einfach, wie es oftmals dargestellt wird. Ein Laptop, ein Internetanschluss, die passende Software, ein paar Klicks und dann ist das aktive und passive Einkommen gesichert - das ist ein Mythos! Werner Langfritz weiß, dass zwar kein riesiges Startkapital erforderlich ist, aber eine gut durchdachte Idee, ein fester Wille und natürlich auch Durchhaltevermögen sind entscheidende Faktoren auf dem Weg, sein eigener Chef zu werden. Ein gerade für Selbstständige und Freiberufler entscheidender Faktor ist die Regelmäßigkeit des Einkommens. Das beruhigt nicht nur, sondern ist eine notwendige Grundlage für die Sicherung der Existenz. Werner Langfritz kennt den Weg zu einem erfolgreichen Online Business mit einem festen Grundeinkommen. Um anderen Menschen den Weg zu erleichtern und die Konzentration auf das Wesentliche zu ermöglichen, hat er sich Neues ausgedacht. Am 14. Februar 2017 ist es soweit. Dann kommt sein neues Produkt auf den Markt. Fortsetzung folgt.

Wenn Sie weitere Informationen oder auf dem Laufenden gehalten werden mochten, klicken Sie bitte auf diesen Link...





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.wp-akademie.org



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die WordPress Akademie für Online Marketing ist eine Ausbildungsplattform für Ihr OnlineBusiness in deren Zentrum WordPress, eine Open Source Software steht. Online Marketing, Blog erstellen, Affiliate Marketing, Suchmaschinenoptimierung und Social Media Marketing sind nur einige der Ausbildungsinhalte, die vermittelt werden.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Internetmarketing Werner Langfritz e.K.

PresseKontakt / Agentur:

Internetmarketing Werner Langfritz e.K.

Werner Langfritz

Röntgenstraße 10

68723 Schwetzingen

mail(at)wp-akademie.org

+49 6202 1274838

http://www.wp-akademie.org



Datum: 28.12.2016 - 12:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1439973

Anzahl Zeichen: 4699

Kontakt-Informationen:

Firma: Internetmarketing Werner Langfritz e.K.

Ansprechpartner: Werner Langfritz

Stadt: Schwetzingen

Telefon: +49 6202 1274838





Diese Pressemitteilung wurde bisher 72 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung