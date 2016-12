Der Tagesspiegel: Verbraucherschützer: Keine Täuschung durch vegetarische Wurst

(ots) - Verbraucherschützer sehen derzeit keine Gefahr,

dass Verbraucher durch vegetarische Wurst- oder Fleischprodukte

getäuscht werden. "In aller Regel erkennen die Menschen, dass es sich

um ein vegetarisches Produkt handelt", sagte Ingmar Streese, Leiter

des Geschäftsbereichs Verbraucherpolitik beim Bundesverband der

Verbraucherzentralen, dem Tagesspiegel (Donnerstagausgabe).

Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) hatte in der

"Bild"-Zeitung ein Verbot für vegetarische Produkte gefordert, sie

als Schnitzel oder Wurst auf den Markt zu bringen. Obwohl Streese

derzeit keine große Täuschungsgefahr sieht, wünscht aber auch er sich

eine Vereinheitlichung. "Es gibt immer mehr vegetarische Milch, Käse

oder Wurst", sagte Streese, "da brauchen wir eine einheitliche

Kennzeichnung." Derzeit arbeitet die Lebensmittelbuch-Kommission an

entsprechenden Grundsätzen.



