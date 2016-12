Bürgerstiftung übergibt Spende und wird auch selbst beschenkt

Die Bürgerstiftung Erlangen übergab anlässlich der Erlanger Waldweihnacht eine Spende an die Jugendfarm Erlangen und wurde selbst aus der Aktion Wunschzettel reichlich beschenkt



(Foto: hl-studios, Erlangen) Dr. Andreas Richter freut sich über die Spende der Bürgerstiftung

(firmenpresse) - Auf der gut besuchten Erlanger Waldweihnacht konnte vor ein paar Tagen die zugesagte Soforthilfe von 3.000 Euro an Dr. Andreas Richter, dem Vorsitzenden des Jugendfarm e.V., übergeben werden. Dazu kamen nochmals 3.000 Euro, die aus dem Verkauf am Ehrenamtsstand der Bürgerstiftung erwirtschaftet wurden. Die handgemachten Geschenkideen konnten dank der guten Organisation von Anja und Otto Fößel sowie weiterer ehrenamtlicher Helfer an drei Tagen auf der Waldweihnacht präsentiert und verkauft werden.



Jeder der nun übergebenen Kerzen-Sterne sollte einen Betrag von jeweils 1.000 Euro symbolisieren. 100% für die Jugendfarm - ein schönes Weihnachtsgeschenk für die durch einen Brand stark beschädigte Freizeit- und Bildungseinrichtung im Norden von Erlangen.



Großzügige Spende auch für den "Sonderfonds für Kinder"

"Drei, Zwei, Eins - Start", Innenminister Joachim Herrmann zählte den Countdown herunter und über 1.000 Ballons mit insgesamt 2.000 Wunschzetteln starteten über der Erlanger Waldweihnacht in den Himmel. Dabei wurde auch der "Sonderfonds für Kinder" der Bürgerstiftung Erlangen reichlich beschenkt. Nach dem stimmungsvollen Ballonstart konnten die eingesammelten Spenden aus der von Ernst Stäblein organisierten Aktion "Wunschzettel" überreicht werden. Einen Scheck in Höhe von 5.000 Euro erhielt Ute Hirschfelder, die stellv. Vorsitzende der Bürgerstiftung für den „Sonderfonds für Kinder“ aus den Händen von Sozialbürgermeisterin Dr. Elisabeth Preuß. Einen weiteren Scheck in gleicher Höhe überreichte OB Dr. Florian Janik an Ralf H. Kohlschreiber von der Redaktion der Erlanger Nachrichten für die Aktion "Freude für alle".



Ein erfolgreiches Jahr geht für die Bürgerstiftung zu Ende

Über 1,2 Millionen Euro hat die Bürgerstiftung Erlangen seit ihrer Gründung im Jahr 2003 für Projekte, Organisationen und Einzelfallhilfen zur Verfügung gestellt, rund 40 % davon stammen aus Mitteln des „Sonderfonds für Kinder“, der sich im Wesentlichen aus Spenden finanziert. Der minimale Kostensatz liegt bei nur 3 % der Einnahmen, was auf die ausschließlich ehrenamtliche Tätigkeit zurückzuführen ist. Das garantiert den Stiftern und Spendern der Bürgerstiftung, dass ihre Zuwendungen nahezu komplett für die vielfältigen gemeinnützigen Aufgaben der Stiftung verwendet werden.











http://www.buergerstiftung-erlangen.de



hl-studios aus Erlangen unterstützt die Bürgerstiftung Erlangen:



hl-studios GmbH – Agentur für Industriekommunikation

hl-studios GmbH - Agentur für Industriekommunikation

Reutleser Weg 6, 91058 Erlangen

Hans-Jürgen Krieg - Unternehmensentwicklung/PR

E-Mail: hans-juergen.krieg(at)hl-studios.de

Fon: +49 9131 7578-0

Mobil: +49 175 185 49 66

https://www.hl-studios.de



Firma: hl-studios GmbH – Agentur für Industriekommunikation

Ansprechpartner: Hans-Jürgen Krieg

Stadt: Erlangen

Telefon: 09131 75780



