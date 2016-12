SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von Samstag, 07.01.17 (Woche 2) bis Montag, 16.01.17 (Woche 3)

(ots) - Samstag, 07. Januar 2017 (Woche 2)/28.12.2016



Geänderten Beitrag für SR beachten!



17.30SR: sportarena extra



Ringen mit Rolf Lacour



Sonntag, 08. Januar 2017 (Woche 2)/28.12.2016



Geänderten Beitrag für SR beachten!



18.45SR: sportarena extra



Tanzwelten - Weltmeisterschaften Jazz und Modern Dance 2016



Montag, 09. Januar 2017 (Woche 2)/28.12.2016



Geänderten Programmablauf für SR beachten!



09.20SR: sportarena extra (WH von SA) Ringen mit Rolf Lacour



09.50SR: sportarena extra (WH von SO) Tanzwelten -

Weltmeisterschaften Jazz und Modern Dance 2016



(bis 10.20 - weiter wie mitgeteilt)



Samstag, 14. Januar 2017 (Woche 3)/28.12.2016



Geänderten Untertitel für SR beachten!



17.30SR: sportarena extra



Saarsport-History: Ski und Rodel gut - Wintersport im Saarland

Erstsendung:10.01.2015 in SR



Montag, 16. Januar 2017 (Woche 3)/28.12.2016



Geänderten Untertitel für SR beachten!



09.20SR: sportarena extra (WH von SA) Saarsport-History: Ski und

Rodel gut - Wintersport im Saarland Erstsendung:10.01.2015 in SR



Pressekontakt: Svenja Trautmann, Tel 07221/929-22285,

svenja.trautmann(at)SWR.de



Original-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

SWR - Südwestrundfunk

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.12.2016 - 12:41

Sprache: Deutsch

News-ID 1439984

Anzahl Zeichen: 1544

Kontakt-Informationen:

Firma: SWR - Südwestrundfunk

Stadt: Baden-Baden





