Der Tagesspiegel: Mieterbund: Mieter können sich über sinkende Heizkosten freuen

(ots) - Trotz des jüngsten Anstiegs der Ölpreise können

sich Mieter - übers Jahr gesunken - über sinkende Heizkosten freuen.

"Die Heizkosten sind 2016 gesunken, 2017 muss weniger gezahlt

werden", sagte Ulrich Ropertz, Geschäftsführer des Deutschen

Mieterbunds, dem Tagesspiegel (Donnerstagausgabe). "Sollte der

Vermieter 2016 seine Vorauszahlungen nicht gesenkt haben, können

Mieter auch mit Rückzahlungen rechnen." Obwohl der Verbrauch in

diesem Jahr leicht gestiegen sein dürfte, kommen die meisten Mieter

billiger weg, schätzt der Mieterbund. Sie profitieren von den

sinkenden Preisen für Gas, Fernwärme und Öl. Bei einer 70

Quadratmeter großen Wohnung mit Ölheizung sparen Mieter nach

Schätzungen des Mieterbunds im Schnitt 98 Euro im Jahr - es sei denn,

der Vermieter hat erst kürzlich den Heizöltank aufgefüllt. Bei einer

Wohnung mit Fernwärme zahlen Mieter 60 Euro weniger, bei Gas sind es

16 Euro, die man an Heizkosten spart.



