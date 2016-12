Saarbrücker Zeitung: Altmaier kündigt rasche Entscheidungen über verschärfte Sicherheitsgesetze an

(ots) - In der Debatte über eine Verschärfung von

Sicherheitsgesetzen hat Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU)

rasche Entscheidungen angekündigt. Altmaier sagte der "Saarbrücker

Zeitung" (Donnerstagausgabe): "Dabei sollte es keine Tabus und

keinen parteipolitischen Streit geben."



Man werde nun genau analysieren, "an welchen Stellen und mit

welchen Mitteln und Maßnahmen wir etwas verändern", so Altmaier.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe daher Innenminister Thomas

de Maizière (CDU) und Justizminister Heiko Maas (SPD) gebeten,

Vorschläge zu unterbreiten. Beide würden auch bereits vorliegende

Ideen prüfen und bewerten. "Auch die der CSU." Altmaier ergänzte:

"Wir werden noch im Januar über konkrete Änderungen auch im Bereich

der Gesetzgebung reden und dann entscheiden."



Der Kanzleramtschef betonte weiter, dem Thema Abschiebungen und

Rückführungen müsse man "einen noch größeren Stellenwert einräumen".

Auch werde geprüft, "ob der Abschiebegewahrsam ausgeweitet werden

kann". Zugleich sprach sich Altmaier für den Ausbau der

Videoüberwachung im öffentlichen Raum aus. Die Bürger würden dies

wollen. "Dem werden wir Rechnung tragen", so der Kanzleramtschef.







