Bad Füssinger Thermen OpenAir als Silvester-Highlight im Fernsehen!

(LifePR) - Das Bad Füssinger Thermen OpenAir 2016 war auch in diesem Jahr einer der musikalischen Höhepunkte im ostbayerischen Veranstaltungskalender. Dutzende Stars aus Schlager und Volksmusik begeisterten im Juli tausende Zuschauer aus Deutschland und Österreich. Jetzt wird dieses Festival der unbeschwerten Unterhaltung am Silvesterabend (31.12.) von Melodie TV in voller Länge ausgestrahlt. Feiern Sie am letzten Tag des Jahres ab 20 Uhr ein Wiedersehen mit Moderator Andy Borg, den Ladinern, den Domingos, den Geschwistern Niederbacher, den Fidelen Mölltalern und vielen anderen.

Der Fernsehsender Melodie TV ist kostenfrei über Satellit (Astra) oder Kabel TV zu empfangen.





