Erneut Preisanstieg bei Benzin- und Dieselkraftstoff / Autofahrer sollten konsequent die Preise vergleichen

(ots) - Super E10 kostet diese Woche im Bundesdurchschnitt

1,361 Euro pro Liter und ist damit um 1,1 Cent teurer als in der

Vorwoche, der Preis für Dieselkraftstoff stieg um 0,6 Cent auf 1,190

Euro pro Liter. Damit setzt sich der Preisanstieg in der sechsten

Woche fort, wie der ADAC mithilfe seiner Kraftstoffdatenbank

ermittelt hat.



Um den Wettbewerb am Kraftstoffmarkt zu fördern, sollten

Autofahrer besonders preisbewusst tanken und gezielt die günstigsten

Tankstellen ansteuern. Auskunft über die aktuellen Kraftstoffpreise

in Deutschland gibt es unter www.adac.de/tanken und in der

Smartphone-App "ADAC Spritpreise".



Diese Presseinformation finden Sie mit Fotos online unter

http://presse.adac.de. Folgen Sie uns auch auf

http://twitter.com/adac.







Pressekontakt:

ADAC Öffentlichkeitsarbeit

Externe Kommunikation/Presse

Katja Legner

Tel.: (089) 7676-6417

katja.legner(at)adac.de



Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ADAC

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.12.2016 - 14:14

Sprache: Deutsch

News-ID 1440000

Anzahl Zeichen: 1123

Kontakt-Informationen:

Firma: ADAC

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 104 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung