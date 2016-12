Susanne Ring + Willi Tomes | Out Of The Heat – Skulpturen aus Keramik und Vinyl

Die Ausstellung eröffnet einen spannenden Dialog zwischen zwei künstlerischen Positionen zum Thema Figur, die sich auf der Ebene des Experiments treffen.



Während Susanne Ring in ihren Figuren auf eine Materialkombination aus Keramik, Porzellan, Holz und Glas setzt, verwendet Willi Tomes hauptsächlich Bruchstücke aus Vinyl-Schallplatten oder Plastiktüten, die er zu abstrakten Figuren bzw. Landschaftskompositionen formt.

Willi Tomes (links), To Go, Höhe ca. 210 cm | Susanne Ring, OT, Höhe 53 cm

(firmenpresse) - OUT OF THE HEAT | SUSANNE RING + WILLI TOMES

SKULPTUREN AUS KERAMIK UND VINYL



Die Ausstellung „Out Of The Heat“ eröffnet einen spannenden Dialog zwischen zwei künstlerischen Positionen zum Thema Figur.



Als „Wesen einer Zwischenwelt“ wurden die Keramikfiguren der Berliner Künstlerin Susanne Ring bezeichnet. Doch es ist nicht nur das Rätselhafte, das nicht Zuordbare und phantasiereiche Abweichen vom gewohnten Körperbild, was die Kraft der Kunst von Susanne Ring ausmacht. Die Figurationen von Susanne Ring rufen vieles ab, was wir in unseren Köpfen aus der Menschheitsgeschichte, Mythos und Religion, Kultur (Comic, Märchen, Film) – aber auch aus Kriegen, Konflikten sowie individuellen Lebenseindrücken und -erfahrungen gespeichert haben.



Der ebenfalls in Berlin lebende Willi Tomes formt seine skurrilen Skulpturen aus Vinyl – genauer gesagt aus Langspielplatten. Diese faszinieren nicht nur wegen des besonderen Materials, sondern gerade auch wegen ihrer vielfältigen Kultur- und Kunstbezüge. Was die einzigartige Arbeit von Willi Tomes mit Langspielplatten anbelangt, so haben ihm sicher seine Auftritte als DJ Impulse gegeben. Gezeigt werden in der Ausstellung auch Werke von Willi Tomes‘ Serie „Plastic Fantastic“ – aus Plastikeinkaufstüten gefertigte Landschaftsabstraktionen.



André Lindhorst, 2016



Vernissage

20.01.2017 | 18-21 h



Ausstellung

21.01.-03.03.2017



Geöffnet

Di-Fr 16-19 h | Sa 11-17 h





http://www.villa-koeppe.de/portfolio_page/out_of_the_heat/



KÖPPE CONTEMPORARY

Knausstraße 19 • 14193 Berlin-Grunewald

Tel.: 030 / 825 54 43 • Mobil: 0176 / 23 37 92 78

galerie(at)villa-koeppe.de • www.villa-koeppe.de



Galerie Köppe Contemporary

Dr. Wolfgang Köppe

Knausstraße 19 • 14193 Berlin-Grunewald

Tel.: 030 / 825 54 43 • Mobil: 0176 / 23 37 92 78

galerie(at)villa-koeppe.dee



Dr. Wolfgang Köppe

Knausstraße 19 • 14193 Berlin-Grunewald

Tel.: 030 / 825 54 43 • Mobil: 0176 / 23 37 92 78

galerie(at)villa-koeppe.dee

