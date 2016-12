Immobilien in Ratekau und an der Ostsee verkaufen mit Görs Immobilien Beratung

(firmenpresse) - Ratekau bei Lübeck ist eine sehr lebenswerte Gemeinde in Ostholstein, nahe der Ostsee - und ein attraktiver Immobilienmarkt. Görs Immobilien ist Ihre professionelle Immobilien Beratung mit Sitz direkt in Ratekau vor Ort, im Westring 97 in 23626 Ratekau. Görs Immobilien Beratung steht Ihnen in allen Immobilien Fragen zur Verfügung.

Ratekau ist geprägt von vielen reinen Wohnlagen mit einem hohen Anteil an Einfamilienhäusern, guter Infrastruktur mit Autobahnanbindung, viel Natur und der Nähe zur Hansestadt Lübeck und zur Ostsee. Die Gemeinde Ratekau ist im Klimaschutz sehr aktiv und wurde Klimaschutzkommune 2009 und 2010 sowie Biodiversitätskommune 2011.

Zur Gemeinde Ratekau gehören folgende Dorfschaften:

-Grammersdorf / Wilmsdorf,

-Häven,

-Hobbersdorf,

-Luschendorf,

-Offendorf / Kreuzkamp,

-Ovendorf,

-Pansdorf,

-Ratekau (mit mehr als 4.000 Einwohnern),

-Rohlsdorf,

-Ruppersdorf / Neuhof,

-Sereetz (mit rund 4.500 Einwohnern),

-Techau und

-Warnsdorf.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 1945 Groß Timmendorf, Klein Timmendorf, Hemmelsdorf und Niendorf durch die Briten aus der Gemeinde Ratekau ausgegliedert und die neue Gemeinde Timmendorfer Strand gebildet. Der Hemmelsdorfer See liegt nur 3 Kilometer, der Timmendorfer Strand nur 7 Kilometer vom Ratekau Zentrum entfernt.

Die benachbarte Hansestadt Lübeck hat mehr als 215.000 Einwohner. Gemeinsam mit der Nachbarstadt Bad Schwartau sowie den beiden angrenzenden Gemeinden Ratekau und Stockelsdorf wird ein dynamischer Siedlungsraum mit knapp 268.000 Bewohnern gebildet.

Positive Immobilien Entwicklung in Ratekau - Wertzuwachs und Vermögenssicherung

In Ratekau kosteten 2016 Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser im Bestand 1.909 Euro pro Quadratmeter. 2014 lag der Durchschnittpreis noch bei 1.656 Euro - also eine Steigerung von 15,3 Prozent binnen zwei Jahren. Eigentumswohnungen im Bestand waren 2016 für 1.427 Euro pro Quadratmeter zu erwerben. 2014 kosteten Eigentumswohnungen hingegen nur 1.116 Euro pro Quadratmeter - eine Steigerung von 27,9 Prozent (Quelle: LBS). Diese Zuwachszahlen spiegeln den hohen Lebensstandard sowie die positive Entwicklung der Region und der Immobilien Märkte wider.

Kaufen und verkaufen Sie Ihre Immobilie in Ratekau optimal mit der Görs Immobilien Beratung

Der Immobilien Markt boomt - deutschlandweit, aber vor allem auch in Ratekau, an der Ostsee und im Umland. JETZT ist der ideale Zeitpunkt, Ihre Immobilie (Haus, Wohnung, Spezialimmobilie, Ferienhaus, Ferienwohnung, Wochenendhaus und sonstige Immobilien) zum optimalen Preis und in kurzer Zeit von der Görs Immobilien Beratung ( http://www.goers-immobilien.de )vermarkten zu lassen.

Wir nutzen u.a. modernste Technologien, Software und Immobiliendienste, um Ihre Immobilie optimal bewerten und verkaufen zu können. Ihre Immobilie in Ratekau verdient es, optimal in Szene gesetzt und nicht unter Preis verkauft zu werden. Görs Immobilien bietet Ihnen umfassende und persönliche Immobilien Beratung in und für Ratekau - statt 08/15 Immobilienmakler Tätigkeiten. Sprechen Sie uns für Ihren Immobilien Verkauf in Ratekau an, senden Sie uns eine E-Mail an info (at) goers-communications.de und wir vereinbaren eine kostenlose Immobilien Erstberatung.

Über Görs Immobilien - Ihre persönliche Immobilienberatung mit Herz und Verstand

Immobilien Beratung, Verkauf, Kauf, Investment, Marketing, Umzug: Wir bieten ganzheitliche Immobilien Beratung und Services - statt profaner Immobilien Makler Tätigkeiten. Wenn Sie keine kleine Nummer und nur ein Aktenzeichen bei einem deutschland- und weltweiten Franchise-Immobilienmakler oder einem provisionsgeilen 08/15 Makler sein möchten, sind Sie bei Görs Immobilien genau richtig!

Simone Görs ist Ihre professionelle und vertrauensvolle Immobilienberaterin, die Sie bei allen Fragen Ihres Immobilienverkaufs, Ihrer Immobiliensuche, Ihrer Immobilieninvestments, Ihres Umzugs und Ihres Wohnens mit Rat und Tat zur Seite steht. Vertrauen auch Sie dem Wissen aus mehr als 20 Jahren kaufmännischer Tätigkeiten, ihrem geschulten Blick für das Wesentliche im Immobiliengeschäft und nicht zuletzt den wertvollen persönlichen Erfahrungen als Mieterin, Immobilienkäuferin und -besitzerin sowie aus zahlreichen Umzügen und Renovierungen.

Beim Immobilienmarketing unterstützt sie ihr Ehemann Daniel Görs, der mehr als 15 Jahre Erfahrung in Marketing, Vertrieb und Verkauf aufweist. Mit seiner Werbe- und PR-Agentur ( http://www.goers-communications.de ) berät und betreut er namhafte Kunden aus der Immobilien-, Internet- und Finanzbranche. Als langjähriger Leiter Corporate Communications beim führenden Immobilienportal Immonet.de kennt er die digitale, aber auch crossmediale Immobilienvermarktung (= Internet plus Zeitungen plus Direktmarketing) besser als jeder andere. Dieses umfassende Know-how bringt er in die optimale und schnelle Vermarktung Ihrer Immobilie ein.





Görs Immobilien: Ihre persönliche Immobilienberatung mit Herz und Sachverstand

Immobilien Beratung, Verkauf, Kauf, Investment, Marketing, Umzug: Görs Immobilien (www.goers-immobilien.de) bietet ganzheitliche Immobilien Beratung und Services - statt profaner Immobilienmakler Tätigkeiten.



Sie möchte Ihre Immobilie in Ostholstein, Stormarn, in Lübeck / Travemünde und Umland wie Ratekau, Sereetz, Bad Schwartau, Stockelsdorf oder an der Ostsee bewerten und optimal zum Höchstpreis verkaufen lassen? Dann sollten wir uns kennen lernen! Die Görs Immobilien Beratung ist lokal und regional verwurzelt und fußt auf hanseatischen und norddeutschen Werten und Traditionen - kombiniert mit modernsten Technologien der Immobilienvermarktung.

