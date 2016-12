Bundeswehr und BWI schließen neuen Leistungsvertrag

(ots) - Am 28. Dezember haben Bundeswehr und BWI in

Meckenheim einen Vertrag über IT-Dienstleistungen für die Bundeswehr

unterzeichnet. Die BWI wird auf Basis eines unbefristeten

Leistungsvertrages die nichtmilitärische IT-Infrastruktur der

Bundeswehr betreiben und weiterentwickeln. Die Bundesrepublik

Deutschland hat am 28. Dezember ebenfalls die kompletten

Gesellschafteranteile an den BWI-Gesellschaften erworben. Die BWI ist

damit ab sofort eine 100-prozentige Bundesgesellschaft.



Bundeswehr und BWI haben am Firmensitz der BWI in Meckenheim einen

neuen Leistungsvertrag unterzeichnet. Dieser ersetzt den bisherigen

HERKULES-Vertrag, stellt den unterbrechungsfreien Betrieb der

Bundeswehr-IT sicher und beauftragt die BWI weiterhin mit dem Betrieb

und der Weiterentwicklung der nichtmilitärischen Informations- und

Kommunikationstechnik der Bundeswehr. Zu den Leistungen gehören neben

dem kompletten Betrieb der mehr als 140.000 Bundeswehr-PCs, das

komplette Software Management, der Betrieb der Telekommunikation, der

Rechenzentren, der Datennetze und der zentralen Verfahren wie E-Mail,

Internet und Intranet der Bundeswehr sowie der Support der

Bundeswehrnutzer. Zudem zeichnet die BWI für die IT-Sicherheit der

von ihr betriebenen IT-Infrastruktur verantwortlich, betreibt SAP für

die Bundeswehr und unterstützt bei der Entwicklung und Einführung

neuer SAP-Verfahren.



Weiterentwicklung des IT-Systems der Bundeswehr



Neben dem Betrieb ermöglicht der Vertrag auch die

Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur beispielsweise durch die

Realisierung einer Bundeswehr-Cloud und den Aufbau einer Virtuellen

Desktop Infrastruktur. Durch die Vertragsgestaltung erhält die

Bundeswehr die Möglichkeit, auf Innovationssprünge zu reagieren und

die BWI mit neuen Aufgaben zu beauftragen, um ihr IT-System auch

künftig an veränderte technologische Rahmenbedingungen anzupassen.



Neben den IT-Services im Bereich der nicht unmittelbar militärischen

Informationstechnik kann die Bundeswehr die Kompetenz und Erfahrung

der BWI nun auch für den Betrieb ihrer militärischen IT-Infrastruktur

nutzen und die BWI hierfür mit weiteren Aufträgen ausstatten. Der

Vorteil für die Bundeswehr: eine weitere Entlastung von IT-Aufgaben.



BWI wird 100%ige Bundesgesellschaft



Der Unterzeichnung des Leistungsvertrags war eine planmäßige

Übernahme der Gesellschafteranteile von Siemens und IBM durch die

Bundesrepublik Deutschland vorangegangen. Hierdurch wird die BWI zu

einer 100%igen Bundesgesellschaft, bleibt als GmbH aber weiter

rechtlich selbständig. Durch die neue Eigentümerstruktur kann die BWI

künftig nicht nur Leistungen für die Bundeswehr erbringen, sondern

als IT-Dienstleistungszentrum des Bundes auch die IT-Konsolidierung

der Bundes-IT unterstützen. Es ist vorgesehen, die BWI in den

nächsten Jahren zum Komplettanbieter für IT-Services, also zum

IT-Systemhaus der Bundeswehr und des Bundes, weiterzuentwickeln.







