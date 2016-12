Jacobs Immobilien erweitert Verwaltungsbestand in Wunstorf und Garbsen und ist weiter auf Wachstumskurs.

(firmenpresse) - Zum Jahresbeginn übernimmt der Wunstorfer Hausverwalter Jacobs Immobilien die Verwaltung von zwei weiteren Immobilien in Wunstorf und Garbsen. Bei den Objekten handelt sich um ein Mehrfamilienhaus im Wunstorfer Stadtteil Großenheidorn und um ein Wohn- und Geschäftshaus in Garbsen Berenbostel.



Mit der Übernahme beider Objekte knüpft das Unternehmen an dem Ziel an, den Verwaltungsbestand im Raum Hannover in den kommenden Jahren kontinuierlich auszubauen. „Das vergangene Jahr hat uns gezeigt, dass wir im Bereich der Hausverwaltung zu einer deutlichen Steigerung unseres aktuellen Bestandes bereit sind und eine optimale Betreuung unserer Kunden gewährleisten können. Diese Ausgangssituation möchten wir nutzen, um unseren Bestand im Jahr 2017 stärker auszubauen“, so Inhaber Stefan Jacobs.



Auch der 2016 eingeführte Vermietungsservice entwickelt sich bei Wohnungseigentümern als gerne gesehener Indikator und nachhaltige Serviceleistung. Zahlreiche Vermietungen, mit einer Vermarktungsdauer von wenigen Wochen, konnten in diesem Jahr erfolgreich abgewickelt werden.





http://www.jacobs-immobilien.com



Das Unternehmen Jacobs Immobilien wurde Anfang 2014 von Stefan Jacobs in einem Homeoffice gegründet. Seit der Gründung kann das Unternehmen auf ein kontinuierliches und gutes Wachstum zurückblicken. 2015 zog das Unternehmen in die ehemaligen Geschäftsräume der Stadtsparkasse Wunstorf in Klein Heidorn um und gründete neben dem Maklergeschäft den Geschäftszeig Hausverwaltung.

Überdurchschnittlich gute Kundenbewertungen auf Immobilienscout24 und in unabhängigen Bewertungsportalen, sowie ein großes Interesse am Unternehmen spiegeln die sorgfältige und kundenorientierte Arbeit wider. Der durchschnittliche Objektbestand in Vermittlung und Verwaltung kann seit der Gründung kontinuierlich gesteigert werden.

