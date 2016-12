Deko-SALE | HOMEFINITY dankt seinen Kunden

(firmenpresse) - Köln, 23.12.2016 - Mit einem besonders umfangreichen SALE bedankt sich der Deko Shop HOMEFINITY bei seinen Online-Kunden für das erfolgreiche Geschäftsjahr. Matthias Staisch, Geschäftsführer von HOMEFINITY: "Neue Hersteller aus Ländern wie Skandinavien oder Indien haben uns in diesem Jahr vielfältige, kontrastreiche Deko-Ideen und Produkte beschert. Natürliche Mango-Hölzer oder neue Designs aus Metallen, wie Edelstahl und Aluminium sind dafür gute Beispiele. Das ständige Feedback unserer Kunden hat unseren Deko Online Shop ebenfalls wieder ein Stück weit attraktiver gemacht. Wir möchten uns deshalb bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass HOMEFINITY dieses Jahr etwas schöner und besser wurde."

Das Dankeschön: Über 100 Sonderangebote in den Bereichen Edelstahl-Deko, Schalen, Glasvasen, Landhaus Deko, Windlichter, Deko-Stoffe uvm. Menschen, die an Deko, Design und Accessoires interessiert sind, finden die reduzierten Preise jetzt unter: Deko-SALE HOMEFINITY.

Erfolgsrezept: Deko passend zur Jahreszeit

Haben Sie ein Erfolgsrezept?

"Neben den Klassikern, wie z.B. Tischdeko, Landhaus Deko, künstliche Blumen und Kunstpflanzen, die das ganze Jahr über bestellt werden, wird das Konzept der jahreszeitlich abgestimmten Dekorationen von unseren Kunden gut angenommen." erklärt uns Herr Staisch. "Wir haben ein großes Sortiment an Dekorationen und Accessoires für die aktuelle und für die darauffolgende Jahreszeit. Natürlich befinden sich trotzdem weiterhin alle Basics und Ganzjahresdekorationen im Online Shop. Wir stellen diese jeweils im Wechsel und immer mit den neusten Produkten in den Vordergrund".

Deko im Set oder individuell

Wer sich bei feierlichen Anlässen, z.B. bei der Dekoration für die Hochzeit nicht um jede Kerze und jedes Teelicht kümmern möchte, der erhält bei HOMEFINITY zudem Tisch Deko Kombinationen aus einer Hand und wird auf Wunsch telefonisch beraten. So kann ein komplettes Paket zusammengestellt werden, z.B. Ton-in-Ton oder komplett aus Naturmaterialien. Besonders individuell lassen sich im Deko Shop über den Menüpunkt "FOR YOU" Accessoires über die Auswahl der Lieblingsfarbe, des Materials oder des Einrichtungsstils zusammenstellen.

10% Gutschrift auf Deko. Weitersagen lohnt sich!

Unter dem Motto "Weitersagen lohnt sich!" hat der Deko Shop Homefinity in der Rubrik "Freunde empfehlen" ein weiteres Angebot: Den Wert der ersten Bestellung eines empfohlenen Freundes vergütet der Deko Online Shop dem Empfehlenden mit einer Gutschrift in Höhe von 10%. Wer also Kunstpflanzen, Geschenke-Schnäppchen oder Tischdeko sucht, der ist bei den Angeboten im SALE von HOMEFINITY an der richtigen Adresse. Es sprach mit Herrn Staisch, Sarah Willies von Die Webtexter.





Homefinity ist ein auf Kunstblumen und Kunstpflanzen spezialisiertes Unternehmen aus Köln, NRW und bietet Ihnen darüber hinaus die ganze Welt der Accessoires und Dekorationen für Ihr Zuhause, Ihr Event oder den ganz besonderen Tag: z.B. Hochzeitsdeko, Muttertag oder Valentinstag, Weihnachtsdeko oder das Jubiläum. Mit den Jahreszeitenthemen hat Homefinity jeweils eine stilistisch und farblich fein-abgestimmte Auswahl an Deko, Kunstpflanzen und Kunstblumen arrangiert, die von der Komposition "Ton in Ton" bis hin zu lebhaft-bunten Kontrasten bei der Sommerdeko reicht. Florale Gestecke, raffinierte Dekoideen und realistisch wirkende Kunstpflanzen und Kunstblumen werden bei Homefinity aus einer Hand angeboten.

