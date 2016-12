Exklusive Villen und traumhafte Fincas vom Marktführer Mallorca Fincavermietung

Der andere Urlaub auf Mallorca. Einmal die Insel Mallorca in einem Ferienhaus, einer Villa oder auf einer Finca entdecken.

(firmenpresse) - Den Urlaub einmal genießen, abseits vom Massentourismus und den Bettenburgen. Die Seele baumeln lassen, nur die Schafsglocken hören oder Grillen, die Zirpen. Diese Ruhe kann man auf einer Finca auf dem Land jeden Tag genießen. Das Finca Urlaubsportal www.mallorca-fincavermietung.com bietet die schönsten Fincas und Villen auf der Insel Mallorca. Eine Finca ist ein Landhaus und ist wie der Name schon verrät ein Ferienhaus auf dem Land. Finca bedeutet Grundstück und dieser Name wurde für die Ferienvermietung der Urlauber übernommen. Somit heißen die Landhäuser "Fincas". Es gibt Fincas auf der gesamten Insel immer abseits vom Dorf oder einer Stadt gelegen. Wer lieber in der Nähe eines Dorfes oder einer Stadt seinen Urlaub verbringen möchte, der sucht besser nach einem Ferienhaus oder man kann es auch Chalet nennen. Natürlich gibt es auch Ferienunterkünfte am Meer und in Strandnähe. Diese Ferienimmobilien am Meer werden in der Regel Villen genannt. Es gibt sehr exklusive Villen sogar mit einem eigenen Meerzugang. Alle Ferienunterkünfte sind für 2 bis max. 24 Personen. Die meisten Fincas und Ferienhäuser sind von 6 bis 8 Personen auf Mallorca zu finden. Aber auch das Angebot für 10 bis 12 Personen ist inzwischen sehr groß. Nur wenige Fincas sind für 14 und mehr Personen. Die Webseite www.mallorca-fincavermietung.com/mallorca-fincas/ verfügt über 1000 Ferien Domizile. Hier ist die Auswahl sehr klein und wer so eine große Finca buchen möchte, der muss sehr früh diese Unterkunft buchen.



Auch die vielen unterschiedlichen Regionen sind immer eine wichtige Entscheidung für den Urlauber. Im Tramuntana Gebirge kann man entlang der Steilküste herrlich auf das Meer schauen. In dieser Region gibt es kaum Strände. Diese Region ist ideal für Urlauber, die gerne Wandern möchten und das Gebirge Mallorcas entdecken möchten. Kleine Dörfer mit typischen Ursprung und sehr viel Charme sind hier zu finden. Auf dem Internetportal www.mallorca-fincavermietung.com/luxus-fincas/ findet der Urlauber exklusive Villen und Luxus Ferienhäuser. Entlang der Küste vom Cap Formentor bis Alcudia findet man lange Sandstrände mit flach abfallendem Meer. Die Region Alcudia ist sehr beliebt dadurch bei Familien mit Kindern. Aber auch der Osten bietet lange breite Sandstrände mit Promenaden zum Verweilen. Hier finden die Urlauber zahlreiche Restaurants und Bars. Calla Millor ist sehr bekannt und beliebt bei deutschen Urlaubern. Porto Cristo bietet nicht nur die bekannten Drachenhöhlen. Der Hafen mit seinen Ausflugsbooten ist für die Touristen ein tolles Ausflugsziel. In Richtung Südosten finden man jetzt viele zahlreiche Sandbuchten. Diese Buchten werden Calas genannt und es sind teilweise sehr schöne und noch verträumte Buchten mit Sandstrand und flach abfallendem Wasser. Diese Strände sind auch für Taucher ein Paradies. Hier kann man herrlich schnorcheln und tauchen. Die Buchten haben oftmals kleine Höhlen und Felsen. Hier findet man noch eine gute Flora und viele Fische. Im Süden von Mallorca ist der bekannte Traumstrand Es Trenc. Diese Naturstrand ist flach abfallend mit türkisfarbenen Meer. Hier findet man auch die Salzseen von Mallorca.



In der Inselmitte finden Sie kleine Dörfer und viele Weinberge. Hier ist noch das ursprüngliche Mallorca zu entdecken.



Die Insel Mallorca ist eine traumhafte Insel mit vielen Möglichkeiten und für jeden Gast gibt es den passenden Urlaub. Schauen Sie einmal auf die Homepage www.mallorca-fincavermietung.com, hier findet der Urlauber die passende Ferien Immobilie. Ob eine Finca oder ein Ferienhaus, ob in Pollensa oder Alcudia jeder finden für sich das Richtige. Natürlich bietet Mallorca auch viele Ferienhotels und auch Landhotels sowie Fincahotels. Mallorca ist auch ein tolles Reiseziel für die Nebensaison. In der Nebensaison hat man schon angenehme Temperaturen und die Preise sind in der Regel deutlich günstiger als im Juli und August. Mallorca ist immer eine tolle Insel zu jeder Jahreszeit.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mallorca-fincavermietung.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

Casas 1963 SLU

Leseranfragen:

Avenida Alejandro Rossello 23, 7A, 07002 Palma de Mallorca

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 28.12.2016 - 16:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1440023

Anzahl Zeichen: 4253

Kontakt-Informationen:

Firma: Casas 1963 SLU

Ansprechpartner: Stefan Suttner

Stadt: Palma de Mallorca

Telefon: 0034 971 800 249



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.