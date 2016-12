Neu ab Januar: "MDR aktuell" auch in Gebärdensprache

(ots) - Der MDR baut seine barrierefreien Angebote 2017

weiter aus: Ab 2. Januar gibt es u.a. die Abendausgaben des

TV-Nachrichtenmagazins "MDR aktuell" um 19.30 Uhr und 21.45 Uhr mit

Gebärdensprachdolmetscher.



Diesen Service für Nachrichtensendungen gibt es bisher nur für die

"Tagesschau" und das "heute-journal". Zu empfangen ist das Angebot

mit Gebärdensprachdolmetscher im Internetfernsehen HbbTV über MDR+,

als Livestream bei mdr.de sowie zeitunabhängig zum Nachschauen in der

MDR Mediathek. Der MDR sendet bereits das regionale

Informationsmagazin "MDR um 11" mit Gebärde. Darüber hinaus gibt es

ab 2017 beim MDR weitere neue und ergänzende Angebote für Menschen

mit Einschränkungen.



Neue Sendungen mit Untertitelung



Für Menschen mit Höreinschränkungen bietet das MDR FERNSEHEN im

kommenden Jahr noch mehr Sendungen mit Untertiteln an: Ab 8. Januar

werden der "MDR Garten" (Sonntag, 8.30 Uhr) und "Unser Dorf hat

Wochenende" (sonntags um 9.00 Uhr) mit Untertitelung gesendet, ab 11.

Januar auch "Die Spur der Täter" bzw. "Die Spur der Ahnen"

(mittwochs, 21.15 Uhr) sowie das Magazin "nah dran" am

Donnerstagabend um 22.35 Uhr. Damit sendet der MDR rund 85 Prozent

seines Fernsehprogramms mit Untertiteln.



Audiodeskription bei "Festen" für Das Erste



Auch für Menschen mit Seheinschränkungen gibt es neue Angebote:

Die erfolgreichen Unterhaltungsshows mit Florian Silbereisen vom MDR

für Das Erste werden ab Januar mit Live-Audiodeskription gesendet.

Auftakt bildet das "Große Fest der Besten" am 7. Januar. Dabei wird

während der Sendung das Geschehen von zwei Fachleuten live

beschrieben. Um die Hörbeschreibung zu empfangen, muss sie per

Fernbedienung aktiviert werden. Der MDR stellt momentan etwa zehn

Prozent seines eigenen Fernsehprogramms mit Audiodeskription zur

Verfügung.





Nachrichten in "Leichter Sprache"



Neu im nächsten Jahr ist auch ein wöchentlicher

Nachrichtenrückblick in Leichter Sprache unter www.mdr.de zum

Nachlesen. Er soll Menschen mit kognitiven Einschränkungen und

Deutschlernenden die wichtigsten Informationen aus dem

MDR-Sendegebiet leicht verständlich vermitteln.



Mehr Zeit für Untertitel in der Mediathek



Aufgrund von Hör-oder Seheinschränkungen wünschen sich manche

Menschen mehr Zeit zum Lesen der Untertitel oder zum Anschauen der

Beiträge. Das ist in der herkömmlichen Fernseh-Ausstrahlung nicht

möglich. Ab sofort können Nutzer in der Mediathek deshalb die

Ablaufgeschwindigkeit für Audios und Videos individuell regulieren.

Damit können Beiträge langsamer bzw. schneller abgespielt werden.

Sind die Untertitel eingeschaltet, bleiben auch diese länger stehen

und es bleibt ausreichend Zeit, um diese vollständig lesen zu können.



Weitere Informationen unter www.mdr.de/barrierefreiheit







Datum: 28.12.2016 - 16:04

