Umfassende Unterstützung in Zeiten des Abschieds: Bestattungen Rittmann in Oberhausen

Der Verlust eines Angehörigen schmerzt. Dennoch fallen Aufgaben an, die bewältigt werden müssen. Ein zuverlässiger Bestatter kann Hinterbliebene entlasten und ihnen Raum zur Trauerbewältigung geben.

(firmenpresse) - Wer einen geliebten Menschen verliert, versucht zunächst meist zu funktionieren, um dem Verstorbenen einen würdevollen Abschied zu gewähren. Dabei verdrängen Hinterbliebene den Schmerz und realisieren ihren Verlust erst nach der Trauerfeier. Bestattungen Rittmann hat es sich seit 1892 zur Aufgabe gemacht, Hinterbliebenen durch Feingefühl und ein umfangreiches Leistungsangebot Zeit zu geben, die Situation zu verstehen und sich mit den Geschehnissen auseinanderzusetzen.



Abschied im Sinne des Verstorbenen



Jeder Mensch ist individuell. Deshalb sollte auch sein letzter Weg ganz nach seinen Vorstellungen gestaltet werden. Das Team von Bestattungen Rittmann übernimmt sämtliche Aufgaben, die für die Trauerzeremonie gewünscht werden. Unter anderem kümmert sich das traditionelle Familienunternehmen um die Lieferung von Sarg, die Wäsche und die Einbettung des Verstorbenen. Auch die dekorative und musikalische Gestaltung zählt zum Leistungsspektrum der erfahrenen Bestatter. Gerne vermittelt das Unternehmen Trauerredner, die der Trauergemeinde einen ganz persönlichen Einblick in das Leben des Verstorbenen gewähren.



Die Wahl der Bestattungsart sollte genau auf die Wünsche des Verstorbenen abgestimmt werden. Deshalb bietet das Unternehmen aus Oberhausen vielfältige Bestattungsarten und kümmert sich unter anderem um Überführungen im In- und Ausland. Häufig hegen Menschen den Wunsch, ihren Angehörigen im Todesfall nicht zur Last zu fallen. Deshalb bietet Bestattungen Rittmann umfassende Vorsorgeleistungen, in denen Entscheidungen bereits im Vorhinein getroffen und festgelegt werden können.







Bestattungen Rittmann

Hilgenberg 20, 46045 Oberhausen

Kontakt-Informationen:

Firma: Bestattungen Rittmann

Ansprechpartner: Gerhard Rittmann

Stadt: Oberhausen

Telefon: 02 08 86 64 05



