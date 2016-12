Monument Mining Limited: Übernahme - Einstieg von Star-Geologe Klaus Eckhof steht unmittelbar bevor - 466% mit Gold-Aktientip Monument Mining Ltd. - Strong Outperformer



Monument Mining Limited (ISIN: CA61531Y1051, WKN: A0MSJR, Ticker Symbol: D7Q1, TSX.V Symbol: MMY) freut sich bekanntzugeben, dass AktienCheck Research den nachfolgenden Bericht über das Unternehmen geschrieben hat:



Spektakuläre Übernahme bei unserem Gold-Aktientip Monument Mining Limited (ISIN: CA61531Y1051, WKN: A0MSJR, Ticker Symbol: D7Q1, TSX.V Symbol: MMY). Der kanadische Gold-Produzent meldet heute Morgen die Übernahme des Matala-Gold-Projektes in der Demokratischen Republik Kongo. Ein untrügliches Zeichen für den unmittelbar bevorstehenden Einstieg des Deutschen Star-Geologen Klaus Eckhof. Erfolgsgeologe Klaus Eckhof hat in der Demokratischen Republik Kongo mit dem Verkauf von Moto Goldmines für USD 580 Mio. an Randgold seinen größten Börsenerfolg gefeiert. Unternehmenskreise rechnen fest mit dem Einstieg des Starinvestors bei unserem Gold-Aktientip. Wie wir hören soll Eckhof einige der attraktivsten Gold-Projekte in der Demokratischen Republik Kongo im Gepäck haben. Wir rechnen mit einer Kursrallye für die Gold-Aktien von Monument Mining Ltd. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt eine Kurschance bis zu 466% mit unserem Gold-Aktientip.



CEO Robert Baldock konnte zuletzt starke Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 vorlegen. Unser Gold-Aktientip Monument Mining Ltd. erzielte aus dem Verkauf von 23.150 Unzen Gold eine Gewinnmarge von USD 5,53 Mio. aus der Goldproduktion.





Monument Mining Limited dürfte die Goldproduktion zudem schon bald wieder hochfahren und an die golden Zeiten vergangener Jahre anknüpfen. Wir halten eine Rückkehr zu einer Goldproduktion von 45.000 Unzen pro Jahr für möglich. Das entspräche beim aktuellen Goldpreis von rund 1.142 USD einem Jahresumsatz von 51,4 Mio. USD. Bei Goldgehalten von etwa 2 Gramm Gold pro Tonne sollte Monument Mining Limited einen Gewinn von 500 USD pro Tonne erzielen können. Damit wäre Monument Mining Limited in der Lage einen operativen Gewinn von 22,5 Mio. USD pro Jahr zu erzielen. Vor diesem Hintergrund ist die aktuelle Marktkapitalisierung von gerade mal 17,18 Mio. EUR immer noch ein Schnäppchen



Mit der Übernahme der Murchison Gold-Lagerstätten in Westaustralien hat sich Monument Mining Limited ein zweites Gold Asset gesichert. Der Start der Goldproduktion kann bereits in Kürze erfolgen. Die Murchison Goldlagerstätte verfügt bereits über eine Ressourcen-Schätzung nach dem australischen JORC-Standard über 6,41 Mio. Tonnen zu 2,7 Gramm Gold pro Tonne. Das entspricht einer Goldressource von 546.000 Unzen Gold. Die Goldlagerstätte verfügt schon über eine voll funktionsfähige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 260.000 Tonnen pro Jahr. Mit Beginn der Goldproduktion auf dem Murchison-Goldprojekt dürfte die Monument Mining Limited-Aktie in eine neue Bewertungsdimension vorstoßen.



Riesiges Upside-Potential erhält die Equity Story von Monument Mining Limited durch die Verpflichtung des Deutschen Stargeologen Klaus Eckhof als Berater für den Aufbau eines Portfolios von hochgradigen Gold-Lagerstätten in der Demokratischen Republik Kongo in Afrika. Klaus Eckhof war als CEO von Moto Goldmines für die Vergrößerung der Goldlagerstätte Kibali auf über 20 Mio. Unzen Gold verantwortlich, die 2009 für rund 580 Mio. USD an Randgold verkauft wurde. Wir rechnen in Kürze mit der Übernahme weiterer hochgradiger Gold-Lagerstätten in Afrika. Die Aktien von Monument Mining Limited stehen unmittelbar vor dem Turnaround.



Unser aktueller Gold-Aktientip Monument Mining Limited kehrt 2017 zurück auf den Wachstumskurs. Wir rechnen schon in Kürze mit der Übernahme weiterer hochgradiger Gold-Lagerstätten in der Demokratischen Republik Kongo. Die neue Afrika-Strategie dürfte in den kommenden Monaten zu einem positiven Kurstreiber für die Monument Mining Limited-Aktie werden.



Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung Strong Outperformer für die Aktien von Monument Mining Limited. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten von 0,25 Euro bekräftigen wir. Das entspricht einer Kurschance von zunächst 372% für die Monument Mining Limited-Aktie. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 0,30 EUR für realistisch. Das entspricht einer Kurschance von 466% für unseren Gold-Aktientip.



Über Monument Mining Limited



Monument Mining Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des sich in der Entwicklungsphase befindlichen Polymetallprojekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang

und des Murchison-Goldprojekts sowie des Tuckanarra-Projekts in Western Australia, das sich aus Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra zusammensetzt. Das Unternehmen beschäftigt über 240 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein. Das Unternehmen sucht ebenfalls nach möglichen Chancen für größere Ressourcen in anderen Ländern.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Monument Mining Limited



Richard Cushing, Investor Relations

Suite 1580 - 1100 Melville Street

Vancouver, BC, Canada V6E 4A6

Tel. +1 (604) 638 1661

Fax +1 (604) 638 1663

www.monumentmining.com



Im deutschsprachigen Raum:



AXINO GmbH

Neckarstraße 45

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office(at)axino.com

www.axino.com



Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.



Risiken:



Die Aktien von Monument Mining Limited sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Start-ups investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen. Lesen Sie zu den Risiken bitte auch den ausführlichen Disclaimer im vollständigen Report von AktienCheck Research:



Interessenskonflikte:



Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft Monument Mining Limited eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.

Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.



Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter und/oder deren Auftraggeber sind Aktionäre der Monument Mining Limited Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der Monument Mining Limited zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.



Wir wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung.



Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.









