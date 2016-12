Frankfurter Rundschau: Im Osten nichts Neues

(ots) - Man wünscht Syrerinnen und Syrern, dass die

geplanten Friedensgespräche im kasachischen Astana zwischen Russland,

Iran und der Türkei erfolgreich sind und den Bürgerkrieg beenden.

Doch die Chancen sind nicht besonders groß, dass die drei

Schutzmächte Syriens im Januar einen Durchbruch erzielen werden. Mit

dem Trio beteiligt sich lediglich eine Minderheit der Kriegsparteien.

Unklar blieb, ob das Assad-Regime in Astana vertreten sein wird. Für

Streit sorgte zudem Ankara mit dem Wunsch, Saudi-Arabien einzuladen.

Dies erzürnte Teheran, das in Riad einen Erzfeind sieht. Und so

drängt sich der Verdacht auf, dass Russland, Iran und die Türkei mit

den Friedensgesprächen lediglich demonstrieren wollen, dass die UN,

die USA und andere westliche Staaten wie Deutschland nicht am Tisch

sitzen werden, noch derzeit den Konflikt nennenswert beeinflussen.

Diese Symbolpolitik ist keine gute Nachricht für jene Syrerinnen und

Syrer, die unter dem Bürgerkrieg leiden.







