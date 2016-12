Trauer um Hans Tietmeyer / Clement: "Seine Konsistenz, Kontinuität und Integrität bleiben uns ein Vorbild."

(ots) - "Wirklich soziale Politik ist immer auch Politik,

die zur Eigeninitiative anregt." Das erklärte Professor Hans

Tietmeyer am 12. Oktober 2000 im Großen Saal der

Bundespressekonferenz in Berlin zur Vorstellung der damals neu

gegründeten Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). Zwölf

Jahre lang prägte er anschließend die Arbeit der INSM.



Sein Nachfolger als Kuratoriumsvorsitzender der INSM, Wolfgang

Clement, bedauert, dass mit Tietmeyers Tod die Soziale

Marktwirtschaft einen ihrer überzeugtesten und überzeugendsten

Fürsprecher verloren hat. "Auf zahlreichen Feldern hat sich Professor

Hans Tietmeyer im Namen der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft

zu wichtigen Fragen und Weichenstellungen der nationalen und

internationalen Politik geäußert und den Reformdiskurs

vorangetrieben. Sein Engagement für die Soziale Marktwirtschaft war

ein Glücksfall und seine Konsistenz, Kontinuität und Integrität

bleiben der INSM ein Vorbild. Wir werden sein Andenken ehren", so

Clement.



Prof. Dr. Hans Tietmeyer, geboren 1931 in Metelen/Westfalen, war

zwischen 2000 und 2012 Vorsitzender des Kuratoriums der Initiative

Neue Soziale Marktwirtschaft. Sein Studium der Wirtschafts- und

Sozialwissenschaften in Münster, Bonn und Köln schloss er 1958 mit

einer Diplomarbeit bei Alfred Müller-Armack, einem der Mitbegründer

der Sozialen Marktwirtschaft, ab. 1960 wurde Tietmeyer in Köln zum

Dr. rer. pol. promoviert. Seine berufliche Laufbahn begann er 1962

als Referent in der Grundsatzabteilung des Bundesministeriums für

Wirtschaft unter Ludwig Erhard. 1982 wurde Tietmeyer zum

Staatssekretär des Bundesministeriums für Finanzen berufen. Als

persönlicher Berater des damaligen Bundeskanzlers, Dr. Helmut Kohl,

war Tietmeyer im Jahr 1990 für die deutsch-deutsche Währungsunion

verantwortlich. Anschließend wechselte er in das Direktorium der



Deutschen Bundesbank und übernahm dort die Verantwortung für

internationale Währungsfragen. Von 1993 bis 1999 war Tietmeyer

Präsident der Deutschen Bundesbank. Neben vielen anderen nationalen

und internationalen Auszeichnungen wurde ihm im März 2000 die

Ludwig-Erhard-Medaille für besondere Verdienste um die Soziale

Marktwirtschaft verliehen. Er starb am 27. Dezember 2016 im Alter von

85 Jahren.







