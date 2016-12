Der Tagesspiegel: Schäuble zum Tod Tietmeyers: "Mahnende Stimme wird uns fehlen"

(ots) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat

sein Bedauern über den Tod des ehemaligen Bundesbankpräsidenten Hans

Tietmeyer ausgesprochen. Dieser war am Dienstag im Alter von 85

Jahren verstorben. "Hans Tietmeyer war im Bundesfinanzministerium und

als Präsident der Bundesbank stets ein bedeutender Garant für

Stabilität und Marktwirtschaft", sagte Schäuble dem "Tagesspiegel".

"Persönlich beeindruckt hat er mich mit seiner Kompetenz in den

Verhandlungen zum Staatsvertrag über die Wirtschafts-, Währungs- und

Sozialunion, an denen wir beide beteiligt waren. Seine kluge,

mahnende Stimme wird uns fehlen." Tietmeyer war in den 1980ern

Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und - wie Schäuble - bei

den Vorbereitungen zur Deutschen Einheit und Währungsunion maßgeblich

beteiligt.



