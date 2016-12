Apple Blog von Sir Apfelot

Das Apple Blog von Sir Apfelot stellt Neuigkeiten zu Apple-Produkten wie iPhone, iMac, iPod, iPad oder MacBook vor, und das Blog vermittelt viel Wissen rund um diese Geräte.

Erstmalig berührte der Blogger einen Mac in den 80er Jahren. Der erste eigene Mac des Bloggers Sir Apfelot war ein sogenannter „Pizzaschachtel-Mac“.

(firmenpresse) - Das Apple Blog von Sir Apfelot stellt Neuigkeiten zu Apple-Produkten wie iPhone, iMac, iPod, iPad oder MacBook vor, und das Blog vermittelt viel Wissen rund um diese Geräte.

Erstmalig berührte der Blogger einen Mac in den 80er Jahren. Der erste eigene Mac des Bloggers Sir Apfelot war ein sogenannter „Pizzaschachtel-Mac“.

Während er in Sachen Mac schon recht früh unter den Insidern war, so zählt er in Sachen iPhone zu den Spätzündern. Wie es zu seinem Namen „Sir Apfelot“ kam: Der Name entstand in Anlehnung an „Sir Lancelot“.

Das Blog von Sir Apfelot kreist nicht nur um Apple-Geräte-Themen: Auch einschlägige Bücher und Filme werden thematisiert und kritisiert. In der Bücher-Kategorie finden sich beispielsweise Themen wie „Buchtipp: „Tastenkombinationen für den Mac“ – mit Tastatur-Shortcuts unter OS X schneller arbeiten“ oder „Videos mit iPhone und iPad filmen: Stiftung Warentest empfiehlt Software und Ausrüstung“.

In der Kategorie „Amazon und Android Geräte“ wird über Themen geschrieben wie „3D Puzzle Eiffelturm: Das Wahrzeichen von Paris in 3D für zuhause“ oder „Dash Button Dudes: Ein Blog voller Ideen für den Amazon Dash Button Hack“.



Ist zur Lektüre des Blogs Vorwissen erforderlich, und wem kann ich das Blog empfehlen?

Interessant ist das Blog für alle, die gern etwas über Apples Produkte lesen wollen. Vorwissen ist für die Lektüre des Blogs kaum erforderlich, denn Fachbegriffe werden einfach erklärt. Natürlich sollte man wissen, was iMac, MacBook, iPhone, iPad oder iPod sind. Man muss aber (noch) kein Experte sein, um die Themen des Blogs mühelos lesen zu können.

In der Kategorie „Fragen an Sir Apfelot“ haben wissbegierige Leser die Möglichkeit Sir Apfelot Fragen zu stellen:

Beispielsweise beantwortet Sir Apfelot in seinem Beitrag „Leserfrage: Komische Zeichen in der Google Eingabe“ die Frage nach der Ursache eines merkwürdigen Verhaltens des iMac.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.sir-apfelot.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Apple Blog von Sir Apfelot stellt Neuigkeiten zu Apple-Produkten vor und vermittelt Wissen und News rund um diese Geräte.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Apple Blog von Sir Apfelot

Leseranfragen:

Jens Kleinholz

Obermühlstraße 9

35114 Haina

Tel.: 06456 – 9299090

eMail: info(-ät-)net-tec-online(-punkt-)de

Datum: 28.12.2016 - 17:33

Sprache: Deutsch

News-ID 1440033

Anzahl Zeichen: 2284

Kontakt-Informationen:

Firma: Apple Blog von Sir Apfelot

Ansprechpartner: Herr Kleinholz

Stadt: Haina

Telefon: 06456 9299090



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 28.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 24 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung