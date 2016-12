Startschuss für Revolution der Energieversorgung in Europa / LWS Systems, Zep, EnBR und Systemanbieter Energiebau Ramstein

(ots) - Europäisches Konsortium

stellt sich in Luxemburg vor: Die Firmen LWS (Deutschland,

Windturbinen), Zep (Niederlande, Solardachziegeln), EnBR (Frankreich,

Geothermiewärmepumpentechnik) und der Systemanbieter Energiebau

Ramstein (Luxemburg/Deutschland, intelligente

Akkumulatoren/Gesamtsteuerung) stellten ihr dezentrales

Energieversorgungssystem für Immobilien vor. Die Unternehmen haben

das Ziel, den Strommarkt in Europa zu revolutionieren.



Hans Kennel, Geschäftsführer der Energiebau Ramstein: "Die Bürger

können sich unabhängig machen und sich selbst günstiger versorgen!

Daher ist unser Motto: 'Declare Independence'." Prof. Dr. Michael

Elicker, Naturschützer und Mitinitiator: "Ökostrom geht nur

dezentral. Nur die dezentrale Versorgung kombiniert mit intelligenter

Speichersteuerung kann das Problem der Netzstabilität bei den

erneuerbaren Energien lösen."



Die intelligente Energielösung, die bisher in Einzelprojekten

entwickelt und erprobt wurde, wird von Energiebau Ramstein ab 2017

deutschlandweit angeboten. Die Standard-Dachziegeln mit integrierter

PV-Zelle eignen sich für Neubauten ebenso wie für denkmalgeschützte

Objekte. Optisch nicht unterscheidbar fügen sie sich in das

Normprogramm der Ziegeltypen für die Restbedachung ein.



Neben den "unsichtbaren" Zep-Solarziegeln kommen die

LWS-Windturbinen direkt am Dachfirst zum Einsatz, wo sehr häufig der

geringe erforderlich Anschubwind dieser Turbinen erreicht wird. Die

eingesetzten Geothermiewärmepumpen haben ein Direktverdampfersystem

mit nur 30m Bohrtiefe. Der gesteuerte Speicher bei Selbsterzeugung

eröffnet dem Kunden zugleich den Zugang zu billiger/kostenloser

negativer Regelenergie und den Anschluss an Quartierslösungen.



"Durch unsere Vorarbeiten haben wir weltweit erstmals alle

Energielieferanten und die Speicherung in einem umfassend gesteuerten



System integriert. Unser System stellt sich sogar auf die

unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den einzelnen Ländern ein, so

dass wir ein gesamteuropäisches System präsentieren.", so Kennel.

"Wir sagen dem Kunden vorher, was er einsparen wird. Bei teilweise

mehr als 90% rechnerischer Autarkie amortisiert sich eine Anlage

unerwartet schnell." Auf Verbrauchsseite werden Öl und Gas durch

selbsterzeugte elektrische Energie ersetzt, z.B. mit den auch im

Sanierungsbereich sehr vorteilhaften Infrarotheizungen.



