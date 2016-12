Safaris in Kenia jetzt günstig für 2017 buchbar

Safari-Tours

(firmenpresse) - Wer derzeit seinen Urlaub für 2017 plant, genießt aktuell noch die große Auswahl bei den möglichen Reisezielen. Auch Safarireisen in Kenia sind jetzt günstig für 2017 buchbar. Kenia liegt im Osten des afrikanischen Kontinents und grenzt direkt an den Indischen Ozean. Es bietet dank seines ganzjährig angenehmen Klimas und seiner traumhaften Strände die idealen Voraussetzungen für einen gelungenen Badeurlaub. Außerdem lockt das Land mit einer vielfältigen und beeindruckenden Tierwelt. So ist Kenia vor allem für seine Safarireisen, wie sie beispielsweise auf kenia-safari-reisen.de vorgestellt werden, bekannt.



Kombireisen werden am häufigsten gebucht



Zumeist sind es Kombireisen, die gebucht werden - also Reisen, die Badeurlaub und Safari-Ausflüge miteinander kombinieren. Es handelt sich dabei beispielsweise um eine Kombination aus Badeurlaub und Safari wie etwa die Abenteuer-Reise Kenia mit Badeaufenthalt im 4-Sterne Hotel „Bahari Beach“ und 7-tägiger Safari bis zur Masai Mara. Diese Reise beinhaltet alles, was Kenia als Reiseland ausmacht. Während der Safari werden Pirschfahrten im Jeep durch insgesamt fünf Naturreservate unternommen. Auf dem Programm stehen Besuche in den Nationalparks Tsavo Ost, Tsavo West und Amboseli. Des Weiteren wird der im Landesinneren liegende Lake Naivasha Nationalpark erkundet, bevor es in die berühmte Masai Mara.



Erholsamer Urlaubsausklang im komfortablen Strandhotel



Das Angebot des das Reiseunternehmens Safari-Tours sieht einen erholsamen Urlaubsausklang im komfortablen Strandhotel „Bahari Beach“ vor. Mit dem Flugzeug geht es nach der Kenia Safari zurück an die Küste, wo der weiße Sandstrand mit dem türkisblauen Meer die passende Kulisse zum Verarbeiten der gesammelten Eindrücke bildet.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kenia-safari-reisen.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Bei einer Buchung über das Reiseunternehmen Safari-Tours kann der Kunde aus einzelnen Bausteinen und mit Unterstützung des Mitarbeiterteams seine ganz persönliche Afrikareise zusammenstellen. Einen Großteil der verfügbaren Offerten haben Inhaber Sören Reh und seine Mitarbeiter selbst vor Ort getestet. Die Vor-Ort-Erfahrungen lassen sie in die Beratung einfließen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Safari-Tours

Datum: 28.12.2016 - 18:13

Sprache: Deutsch

News-ID 1440041

Anzahl Zeichen: 1812

Kontakt-Informationen:

Firma: Safari-Tours

Ansprechpartner: Herr T. Horn

Stadt: Taucha

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 28.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 111 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung