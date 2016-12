100 Gründe für Somabay – Urlaub jetzt und hier!





Somabay, im Dezember 2016: Somabay – der Lifestyle-Hotspot für alle, die me(e)hr vom Urlaub wollen. 100 Gründe – jetzt nach Somabay zu fahren:

Fünf top Quality-Hotels

Die Poollandschaft des Kempinski Hotels

Die pharaonischen Impressionen des Sheraton Hotels

Die Chill-Out Lounge des Breakers

Das Buffet im Robinson Club

Der Panorama-Blick von der Anhöhe des Westin

Der preisgekrönte Cascades Golfplatz

Sonne, Sonne, Sonne

Feinsandige Endlos-Strände

Das einmalige Cascades Spa & Thalasso

Exzellente Variationen von Freizeitangeboten

Relaxen und aktiv sein

Wassersport mit einzigartigen Tauchplätzen an einem der schönsten Orte der Welt

Ganzjährig warme Temperaturen

Rote Berge vor Wüste und Meer

Unglaubliche Gastfreundschaft

Dattel-Sushi im The View Restaurant im Kempinski

Segway fahren an der Promenade

Happy Hour in der Sobar

Alles und von allem das Beste

Saftig grüne Golf-Greens

Der Cascades Golfplatz wurde von CCN unter die 10 besten Golfplätze Afrikas gewählt

Man kann nie besser als die Natur

Open-Air Kino im The Breakers

Hier kann man man selbst sein

Urlaub für alle

Himmlisch träumen im Heavenly Bed im Westin

Thomas Anders war auch schon hier

Jenny Berggren war auch schon da

Unbeschwerter Luxus

Eines der besten und größten Spas in Ägypten

Verwöhnprogramme besonderer Art wie Slimming und Thalasso-Therapie

Das absolute Spa-Highlight - der Aquatonic-Parcours

Tolle Massagen aus aller Welt

Beauty-Anwendungen auf hohem Niveau

Cocktails in der Abendsonne

In der Golf Academy den perfekten Abschlag üben

Schnorcheln an einem der weltbesten Hausriffe

Flora und Fauna des Roten Meeres ganz nah

Sommerfrische nur wenige Flugstunden von Deutschland

Nur 45 Minuten vom Flughafen Hurghada entfernt

Gesundes Wüsten-Wellness-Klima

Ob Singles, Pärchen oder Gruppen – alle haben in Somabay beste Urlaubslaune

Tolle Konzerte, DJ-Gigs und internationale Celebrities – Somabay ist der Lifestyle-Hotspot am Roten Meer



Mediterrane Köstlichkeiten im La Pergola Restaurant mit Blick auf den Yachthafen

Umweltschutz wird großgeschrieben

Kaffee trinken mit Blick auf den sagenhaften Golfplatz

Shisha rauchen unter den Sternen Ägyptens

Premium-Yachthafen – die neue Heimat für tolle Yachten

Wow!-Events – von der Miss-Wahl bis zum Fashion Catwalk

Souvenir, Souvenirs – die Shoppingmeile am Hafen

Der Lazy River im Kempinski

Der Laguna Club im Kempinski – für alle, die es noch exklusiver möchten

Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

Beste asiatische Küche im Bamboo Shoot

Geschützte Lage der Halbinsel mit besten klimatischen Bedingungen für Sport zu Lande und zu Wasser

Eine Bucht mit Wasser wie geschliffener Marmor – ideale Kitesurfing-Bedingungen

Die Balance wiederfinden mit dem Westin-Wohlfühl-Programm – von SuperFoodRx Menü bis zum Westin Workout

800 Meter Sandstrand des Sheratons

Wie in Italien – das L’Emporio Ristorante im Sheraton

Business machen wie andere Urlaub – mit modernsten Kongressmöglichkeiten in Somabay

Sitzsack-Chillout im Breakers

Alles für die Schönheit – Ernährungsprogramme in den Hotels und im Spa

Wenn der Wind bei Sonnenaufgang die leichten Vorhänge in das Zimmer im Kempinski weht, und dahinter das Blau des Roten Meeres schimmert

Frischer Hummer im Al Mar Restaurant im Kempinski

Endlose Strandspaziergänge

Coole Strandbetten am 7BFT Kite House

Robinson: Unvergessliche Shows im Amphitheater

Romantik pur – Candle-light Dinner am Strand für Verliebte

Mit den Tauchern an der Reef Bar fachsimpeln

Der Pool des Breakers im Ankh-Design – Ankh ist das paharaonische Symbol für ewiges Leben

Ab ins Blaue – Surfen und Segeln in Somabay

Barbecue-Parties am Strand

White Beach – die coolste Pop-up-Location im Sommer

Warme Brise – coole Beatz – musikalisches Begleitprogramm am Strand

Abtauchen: Scuba Diving in einem der schönsten Tauchgebiete der Welt

Die Farben der Natur – silberblau glitzerndes Meer, lila Sonnenuntergänge, schneeweißer Traumstand und mehr

Die Dire Straits Experience war auch schon da

Kostenloser WLAN an vielen Orten in Somabay

Weil hier zeitlose Erinnerungen entstehen

Feste feiern, wie sie fallen – vielerlei Arten von Events sind in Somabay zuhause

Dine-Around – in ganz Somabay alle kulinarischen Locations ausprobieren

Ein Jazz-Abend in der Sultan Lounge des Kempinskis

Preisgekrönte Gästebewertungen

Miss und Mister Germany lieben Somabay

Ob Kurzurlaub oder Langzeit-Aufenthalt – hier wird es nie langweilig

Internationale Luxus-Standards und relaxtes Urlauben

Mondän, gechillt und aktiv – all das und mehr ist Somabay

Auch die kleinsten genießen – Kids Clubs mit liebevoller Betreuung

Die Qual der Wahl – aktiv sein oder einfach nur die Seele baumeln lassen

Qualitätsurlaub für jedes Budget

Design und Natur Hand in Hand

In Somabay wird man glücklich

Das Paradies auf Erden

Abgeschieden vom Massentourismus

Ökologische Verantwortung und gleichzeitig Top-Annehmlichkeiten für die Gäste

Man braucht keine 100 Gründe, um hinzufahren

Für den Urlaub des Lebens

Modernster Style, hippe Location und doch ganz nah an der Natur

Einfach hier bleiben – tolle Ferienimmobilien zu attraktiven Konditionen





