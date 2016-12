neues deutschland: Kommentar zu knauserigen Unionsparteien: Arm bleibt arm

(ots) - Der Zustand ist alarmierend: Es gibt in Deutschland

immer mehr Kinder, die in relativer Armut aufwachsen und aller

Voraussicht nach in diesen Verhältnissen ausharren werden. Dabei

haben sie die Möglichkeit, in eine Kita und auf eine Schule zu gehen

- wie Kinder aus wohlhabenderen Familien auch. Trotzdem besitzen sie

nicht annähernd die gleichen Chancen. Um dies zu ändern, scheint es

vor allem am politischen Willen zu fehlen. Nach der Präsentation der

PISA-Studie verhallte die Kritik am Abschneiden der deutschen Schüler

rasch, sie wirkte wie ein Jammern auf hohem Niveau. Immerhin schnitt

Deutschland im OSZE-Staatenvergleich weiterhin im oberen Mittelfeld

ab. Dabei ergab die Studie auch, dass ein Bildungserfolg nach wie vor

maßgeblich von der Herkunft abhängt. Um daran etwas zu ändern,

braucht es weitreichende Reformen. Die Vorschläge des

Kinderhilfswerks sind allesamt nicht neu: weder ein weiterer Ausbau

der Kinderbetreuung noch eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit und

Familie oder eine Ausweitung des Unterhaltsvorschusses für

Alleinerziehende. Doch mehrfach wurden Gesetzesnovellen aus dem

sozialdemokratisch geführten Familienministerium von anderen Ressorts

ausgebremst. Bedenken gab es jedes Mal auch wegen der hohen Kosten

der Vorhaben. Dieser geradezu knauserige Zug der Unionsparteien

innerhalb der Großen Koalition setzt sich bislang durch. Das ist

bedauerlich, denn angesichts der außerordentlich guten

konjunkturellen Lage gibt es kaum einen besseren Zeitpunkt für

soziale Investitionen.







