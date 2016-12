Mitteldeutsche Zeitung: zu Minister Schmidt und der veganen Wurst

(ots) - Der Vorstoß des CSU-Politikers Christian Schmidt,

seines Zeichens immerhin Bundesminister für Landwirtschaft und

Ernährung, irritiert. Ein Verbot bestimmter Bezeichnungen

vegetarischer Produkte müsse her. Fleischesser würden getäuscht. Doch

wenn Schmidt so argumentiert, müsste er dies auch bei vielen anderen

Lebensmitteln machen. Getäuscht wird schließlich auch bei Süßwaren,

Fertiggerichten oder Getränken, wie beispielsweise die Organisation

Foodwatch in aller Regelmäßigkeit feststellt. Ehrlich wäre es, wenn

von allen täuschenden Hersteller die absolute Wahrheit gefordert

würde.







