Nutritional High gibt aktuelle Informationen in Bezug auf Aura Health Corp. bekannt



(firmenpresse) - Nutritional High gibt aktuelle Informationen in Bezug auf Aura Health Corp. bekannt



ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG



Toronto, Ontario - Nutritional High International Inc. (das Unternehmen oder Nutritional High)(CSE: EAT, OTCQB: SPLIF, FRANKFURT: 2NU) freut sich, über zwei wesentliche Entwicklungen in Bezug auf Aura Health Corp. (AHC) zu berichten. AHC ist ein Privatunternehmen, an dem Nutritional High Geschäftsanteile besitzt, und das auf die Entwicklung und Übernahme von Marihuana-Gesundheitseinrichtungen in den Vereinigten Staaten spezialisiert ist (lesen Sie auch die Pressemeldungen vom 11. November 2016 und 17. November 2016).



Übernahme der zweiten Klinik



Über seine Tochterunternehmen hat AHC eine Teilzahlung von 50 % auf den Erwerb von 30 % der Geschäftsanteile an seiner zweiten Klinik getätigt. Die Klinik soll in einem belebten Geschäftsviertel der Stadt Mesa (Arizona) errichtet werden. Die Transaktion soll bis spätestens 31. Januar zum Abschluss gebracht werden, die Klinik wird voraussichtlich im Februar 2017 eröffnet. Betreiber der Klinik ist Sun Valley Certifications Clinics Holdings, LLC. Wie auch bei anderen Investitionen dieser Art besteht für AHC die Option, sich innerhalb von 18 Monaten nach der Erstinvestition 51 % der Besitzanteile an der Klinik zu sichern. Im November 2010 stimmten die Wähler für ein neues Marihuanagesetz, den Arizona Medical Marijuana Act (AMMA - auch unter dem Namen Proposition 203 bekannt), mit welchem dem Arizona Department of Health Services (ADHS) der Auftrag zur Umsetzung des medizinischen Marihuanaprogramms im Bundesstaat erteilt wurde. Laut Jahresbericht des ADHS gab es in Arizona im Jahr 2015 insgesamt 77.639 qualifizierte Patienten, die zur Teilnahme an diesem Programm berechtigt sind, das entspricht rund 1,2 % der Gesamtbevölkerung dieses Bundesstaates. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die an einer der folgenden 14 Erkrankungen leiden: Krebs, Hepatitis C, Kachexie, Krampfanfälle, Glaukom, Sklerose, Morbus Alzheimer, starke und chronische Schmerzen, Muskelspasmen, HIV, AIDS, Morbus Crohn, Übelkeit und posttraumatische Belastungsstörung.





Abschluss einer Finanzierung



Darüber hinaus freut sich das Unternehmen berichten zu können, dass AHC eine Privatplatzierung (die Platzierung) im Umfang von 6.550.000 Einheiten (Einheiten) zum Preis von 0,10 $ pro Einheit abschließen konnte, mit der ein Bruttoerlös von insgesamt 655.000 $ erzielt wurde. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant, ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 0,15 $ pro Stammaktie und kann innerhalb von 12 Monaten nach dem Abschlussdatum ausgeübt werden. Der Nettoerlös aus der Platzierung fließt in die Expansion von AHC in andere US-Bundesstaaten bzw. wird für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet.



Alle in Verbindung mit der Platzierung begebenen Wertpapiere sind gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen an eine entsprechende Haltedauer gebunden. Foundation Markets Inc. war im Rahmen der Platzierung als Lead Finder beauftragt. Die Finder erhielten eine Barprovision im Wert von 8 % des Bruttoerlöses aus der Platzierung. Zusätzlich erhielten die Finder eine Anzahl von sogenannten Kompensationsoptionen (Kompensationsoptionen), deren Gesamtwert 8 % der Anzahl der im Rahmen der Platzierung veräußerten Einheiten entspricht. Die Kompensationsoptionen können innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschluss der Platzierung zu einem Preis von 0,10 $ pro Einheit ausgeübt werden.



Im Zuge der Platzierung erhöht sich die Gesamtzahl an ausstehenden Stammaktien im Aktienkapital von AHC auf 16.550.000; rund 24 % davon befinden sich in Besitz von Nutritional High.



Über Aura Health Corp. und Green Global Properties Inc.



Seit Juni 2016 widmen sich AHC und seine Tochterunternehmen der Entwicklung und Übernahme von Marihuana-Gesundheitseinrichtungen in den Vereinigten Staaten. In diesen medizinischen Versorgungseinrichtungen werden zukünftige bzw. potenzielle Patienten untersucht. Wird bei den Patienten im Zuge der Untersuchung eine der Erkrankungen festgestellt, die zur Teilnahme am Marihuanaprogramm berechtigen, stellen die Kliniken eine Genehmigung für den Konsum von medizinischem Marihuana aus.



AHC besitzt 30 % der Anteile an einer Klinik in Las Vegas (Nevada) und eine Beteiligung von 30 % an einer Klinik, die in der Stadt Mesa (Arizona) errichtet wird. AHC erhält außerdem die Option, seine Besitzanteile an diesen Kliniken auf 51 % zu erhöhen bzw. bis zu 51 % der Anteile an 8 weiteren Kliniken, die derzeit von Sun Valley Holdings (Sun Valley) errichtet werden, zu erwerben. Sun Valley ist ein Privatunternehmen mit Sitz in Phoenix (Arizona), das selbst drei eigene Kliniken in Arizona betreibt und sich als größter Klinikinhaber bzw. Klinikbetreiber im US-Bundesstaat Arizona einen Namen gemacht hat.



Über Nutritional High International Inc.



Nutritional High konzentriert sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Produkten und landesweit anerkannten Marken der Branchen für Hanf- und Marihuanaaufgussprodukte, einschließlich Nahrungsmittel und Ölextrakte zur alimentären und medizinischen Anwendung bzw. als Genussmittel für Erwachsene. Das Unternehmen ist ausschließlich über lizenzierte Einrichtungen in Rechtsstaaten tätig, in denen solche Aktivitäten genehmigt und per Gesetz reguliert werden.



Um aktuelle Informationen über die Aktivitäten und wichtigsten Presseaussendungen des Unternehmens sowie andere Pressemitteilungen zu erhalten, folgen Sie bitte Nutritional High auf Facebook, Twitter, Instagram und Google+.



Weitere Informationen erhalten Sie über:



David Posner, Board-Chairman Nutritional High International Inc. 647-985-6727 E-Mail: dposner(at)nutritionalhigh.com



und



Steven Low Boom Capital Markets Inc.(647) 620-5101E-Mail: steve(at)boomcapitalmarkets.com www.boomcapitalmarkets.com



Nutritional High International Inc.

77 King Street West, Suite 2905

Toronto, ON M5K 1H1



WEDER DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE NOCH OTC MARKETS GROUP INC. ODER DEREN REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG GEPRÜFT BZW. ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH DIE VERANTWORTUNG.



Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen basieren. Diese Aussagen sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse ausgelegt werden. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungskennzahlen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Solche Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Einreichung der relevanten Dokumentation innerhalb der erforderlichen Fristen und im Einklang mit den relevanten behördlichen Anforderungen, auf die Rückzahlung des von Green Global gewährten Darlehens durch AHC, auf den Abschluss der Übernahme der entsprechenden Immobilie, auf den Abschluss der Übernahme der Kliniken gemeinsam mit Sun Valley, auf die Ausschüttung von Dividenden für die vom Unternehmen kontrollierten AHC-Stammaktien an die Aktionäre von Nutritional High, und auf die Aufbringung einer ausreichenden Finanzierung, um die Geschäftsstrategie des Unternehmens umzusetzen. Es gibt keine Gewissheit, dass eines dieser Ereignisse eintreten wird. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements basieren, kann nicht garantiert werden, dass sich solche Annahmen als korrekt erweisen. Darüber hinaus gibt es auch bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sämtliche hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit gemäß diesem vorsorglichen Hinweis qualifiziert und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zu veröffentlichen, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen zu beschreiben, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.



Die Wertpapiere des Unternehmens wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) oder den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher nicht an oder zugunsten von US-amerikanischen Bürgern oder sogenannten U.S. Persons (wie in Vorschrift S des U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung vorliegt oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierungsanforderung erteilt wurde. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderen Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!







Dies ist eine Pressemitteilung von

NUTRITIONAL HIGH INTERNATIONAL INC

Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:







Datum: 28.12.2016 - 18:39

Sprache: Deutsch

News-ID 1440058

Anzahl Zeichen: 10698

Kontakt-Informationen:

Firma: NUTRITIONAL HIGH INTERNATIONAL INC

Stadt: Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung