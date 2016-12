Westfalenpost: Integration ist keine einseitige Angelegenheit / Kommentar von Egbert Nießler zur Flüchtlingspolitik

(ots) - Die Kölner Silvesternacht, Fälle von Vergewaltigung,

die U-Bahnzündler von Berlin - ganz zu schweigen von den

Terrorismusakten: Viele fragen sich, ob die Integration einer so

großen Zahl von Menschen aus einem fremden Kulturkreis, die in kurzer

Zeit zu uns gekommen ist, gelingen kann. Integration ist keine

einseitige Angelegenheit, bei der die eingesessene Bevölkerung den

Neuankömmlingen Angebote zu unterbreiten hat, und alles wird

irgendwann gut. Bereitschaft zum Miteinander ist von beiden Seiten

gefordert. Unabhängig von vereinzelten kriminellen

Begleiterscheinungen der Einwanderung fragen sich viele Deutsche, wie

unsere Gesellschaft in einigen Jahren aussehen wird. Auch ohne

Flüchtlinge hat sich die soziale Kluft in Europa vergrößert. Auch bei

uns schlagen sich immer mehr Menschen mit Mini-Löhnen durch oder

haben Angst, an Wohlstand einzubüßen. Ob sie "das" schaffen wollen,

was die Kanzlerin im Alleingang beschlossen und ansonsten im Vagen

belassen hat, hat sie niemand gefragt. Das äußert sich nun nicht nur

in kriminellen Übergriffen auf Menschen und deren Unterkünfte oder

Wahlerfolgen der AfD. In der Gesellschaft hat ein Unbehagen Raum

gegriffen, dem mit Schlagworten und Gesetzesverschärfungen allein

nicht beizukommen ist. Politiker haben vor allem die Aufgabe zu

erklären, warum es neben allgemeiner Hilfsbereitschaft richtig war

und ist, so viele Menschen aufzunehmen. Wohl wissend, dass nicht das

Elend der ganzen Welt hier gelindert werden kann. Gelingt ihnen das

nicht, wird es schwer mit der Integration - und eine schleichende

Desintegration der gesamten Gesellschaft droht.







Pressekontakt:

Westfalenpost

Redaktion



Telefon: 02331/9174160



Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalenpost

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.12.2016 - 19:51

Sprache: Deutsch

News-ID 1440060

Anzahl Zeichen: 1980

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalenpost

Stadt: Hagen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 48 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung