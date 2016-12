Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar

Boom bei Bus und Bahn

Chance nutzen

Wolfgang Mulke

(ots) - Die öffentlichen Verkehrsmittel sind beliebt wie

noch nie. Sowohl die Deutsche Bahn als auch die Busse und Bahnen im

Nahverkehr verzeichnen Rekordzahlen beim Fahrgastaufkommen. Diese

Entwicklung sollten Bund und Kommunen als Chance sehen, die es nun zu

nutzen gilt. Hinter der Entscheidung jedes Fahrgastes stehen

sicherlich unterschiedliche Motive. Der Verkehr ist in vielen Städten

so dicht, dass sich die Fahrt im eigenen Auto nicht mehr lohnt. Auch

ist die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel günstiger als ein

eigenes Fahrzeug. Schließlich sorgt auch die Verstädterung für

wachsende Nachfrage. Das öffentliche Verkehrsnetz ist hier viel

dichter gespannt als in den ländlichen Gebieten. Bequemlichkeit und

Komfort dürften jedoch nur eine geringe Rolle beim Umstieg auf den

öffentlichen Verkehr spielen. Denn daran mangelt es noch viel zu

häufig. Man denke nur an die Sicherheit bei nächtlichen Fahrten und

die schrecklichen Bilder von Überfällen in S- und U-Bahnen. Die

Bereitschaft zum Wechsel vom individuellen Nahverkehr auf den

öffentlichen ist offenkundig trotzdem gegeben - und freiwillig. Das

eröffnet die Gelegenheit, einerseits zum Klimaschutz, andererseits

zum Wohl der Stadtbewohner verstärkt auf den Ausbau des öffentlichen

Netzes zu setzen. Hier fehlen Investitionen in engere Taktpläne und

ausreichend moderne Fahrzeuge. Bund und Länder sind hier gefragt. Sie

haben die Chance, damit etwas gegen das Verkehrschaos in den Städten

zu unternehmen und dafür auch noch Beifall zu erhalten, statt nur mit

Verboten zu agieren.







