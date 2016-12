Rheinische Post: Kommentar: Utopie Grundeinkommen

(ots) - Die Idee hinter dem finnischen Experiment ist

bestechend und hat Tradition, schon der konservative US-Ökonom Milton

Friedman verfocht sie. Der finnische Staat zahlt Arbeitslosen ein

Grundeinkommen von 560 Euro, das an keine Bedingung und kein Formular

geknüpft ist. Vernünftig daran ist die Bündelung Hunderter

staatlicher Leistungen. Zudem setzten die finnischen Ämter darauf,

dass Menschen mit einem Grundeinkommen im Rücken eher eine ergänzende

Arbeit aufnehmen. Wenn sie sich da mal nicht täuschen. Der Anreiz

kann auch ganz anders wirken, nämlich die Bereitschaft zur Aufnahme

von Arbeit und Ausbildung senken. Wer ist noch bereit, die Mühen

einer langen Ausbildung aufzunehmen, wenn er das Nötigste auch so

sicher hat? Vor allem scheitert das Grundeinkommen an der

Finanzierung. Um es im großen Stil einzuführen, sind gewaltige

Steuererhöhungen nötig. Die Schweizer, die im Sommer über ein

ähnliches Experiment abstimmten, hätten die Mehrwertsteuer auf 50

Prozent anheben müssen. Das Grundeinkommen ist eine schöne Utopie,

aber eben eine Utopie.



