Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum neuen UN-Chef Guterres

(ots) - António Guterres, der künftige

UN-General(-sekretär), wird die Welt nicht retten, aber ein wenig

besser machen. Wenn er sein Amt geschickt nutzt, könnte das gelingen.

Der Portugiese ist anders als der oft zu stille Diplomat Ban Ki Moon.

Guterres versucht erst gar nicht, Probleme wegzulächeln. Er wird sie

anprangern. Dabei spielt der 67-Jährige auf der ganzen Klaviatur

internationaler Politik. Er ist längst nicht mehr nur ein

»sprechender Presslufthammer«. Der Spitzname stammt aus seiner wilden

Zeit nach Portugals Nelkenrevolution 1974. Aber noch heute endet sein

Name, korrekt ausgesprochen, mit einem extrem scharfen Zischen.

Kommandos wie vom iberischen Kasernenhof würde man sich mitunter im

Weltsicherheitsrat und in der Vollversammlung der 193 Staaten

wünschen. Ob Guterres die Vertreter von meist undemokratischen

Regierungen damit beeindruckt, bleibt abzuwarten. Aber eines ist

klar: Wenn Despoten und Gewaltherrscher überhaupt eine Sprache

verstehen, dann die klare Ansage. Aleppo steht für das Versagen des

Weltsicherheitsrats. Die Katastrophe wurde erst aufgehalten, als der

Schlächter aus Damaskus die Stadt zurückerobert hatte - politisch

geschützt vom Veto der Russen und Chinesen. Künftig werden die

Botschafter von Wladimir Putin und Donald Trump in den Ring steigen.

Dann muss Guterres zeigen, was er kann. Das Kampfgeschrei wird lauter

werden. Das schadet nicht, wenn Redeschlachten in New York blutige

Gefechte vor Ort verhindern. Nach zehn Jahren an der Spitze des

Flüchtlingswerkes UNHCR weiß Guterres, welche Mammutaufgabe auch noch

wartet. In seiner Zeit hat sich die Zahl der weltweit auf der Flucht

befindlichen Menschen auf mehr als 60 Millionen knapp verdoppelt.

Europas Kontingente sind ein Witz gegen die Realität in Afrika und

Asien. Dort hat der Portugiese bislang einen guten Job gemacht.

Allerdings hat er, in einer seiner letzten Amtshandlungen als



Kommissar, der kommenden und gewiss brutalen Räumung der weltgrößten

Flüchtlingslager in Kenia und in den Nachbarländern zugestimmt. Auch

die Blauhelme sind keine Zier der UN. Die Söldner aus armen

Mitgliedsländern fallen durch sexuelle Übergriffe statt Effektivität

auf. Selbst das robusteste UN-Mandat, etwa das der Monusco in Kongo,

reicht nicht gegen Korruption und politische Massaker in einem

zerbrechenden Staat. Auch die militärischen Mittel gegen den

islamistischen Terror zum Beispiel in Nigeria sind begrenzt: Nur mit

Diplomatie kann die UNO etwas erreichen. Das weiß Guterres. Wir

werden von ihm hören - hin und wieder auch in Form eines politisches

Donnerwetters.







