Um auch pflegebedürftigen Menschen ein Altern in Würde zu gewähren, leistet die "Ambulante Krankenpflege Zuversicht" einen wertvollen Beitrag im Bereich Pflegedienst Dessau.

Pflegedienst Dessau- das ist mobile und häusliche Pflege - Fachgerecht betreut in vertrauter Umgebung.

Im Falle einer Pflegebedürftigkeit ist es für einen Betroffenen am besten, in seiner vertrauten Umgebung bleiben zu können. Besonders den älteren Menschen fällt es schwer, sich an neue Lebensumstände zu gewöhnen, so dass der Pflegedienst Dessau mit seiner mobilen Pflege in Dessau eine Möglichkeit für eine individuelle Betreuung zu Hause bietet. Neben der Behandlungspflege und Unterstützungen im Alltag stehen die Mitarbeiter vom Pflegedienst in Dessau auch bei hauswirtschaftlichen Aufgaben hilfreich zur Seite. Dazu gehören zum Beispiel Körperpflege und Hilfe bei der Zubereitung von Mahlzeiten.

Tagespflege, Senioren-WG und betreutes Wohnen - ambulanter Pflegedienst Dessau

Können Angehörige von Pflegebedürftigen tagsüber keine eine Betreuung gewährleisten, bietet sich eine Tagesbetreuung und Tagespflege für Senioren an.

Diesen ambulanten Pflegedienst in Dessau übernimmt sehr gern die "Ambulante Krankenpflege Zuversicht". Im Alltag gut versorgt und von fachkundigem Pflegepersonal liebevoll umsorgt, können die pflegebedürftigen, älteren Menschen ihre Zeit in Gesellschaft verbringen. Senioren können beispielsweise auch mit einem Fahrdienst von zu Hause abgeholt werden.

Alleinsein im Alter, dem möchten viele ältere Menschen entgehen. Hier bietet das Wohnen in einer Wohngemeinschaft eine schöne Alternative. In den vier Senioren-WGs der "Ambulanten Krankenpflege Zuversicht" hat jeder Bewohner sein eigenes Zimmer und somit die Möglichkeit, sich jederzeit in seine Privatsphäre zurück zu ziehen. Gleichermaßen bietet das Leben in einer Wohngemeinschaft auch Möglichkeiten zu sozialen Kontakten.

Der PFLEGEDIENST DESSAU sorgt somit für eine Rundum-Versorgung.

Neben den Wohngemeinschaften beim PFLEGEDIENST DESSAU gibt es auch 7 altersgerechte, abgeschlossene 1-Raum-, 1,5 Raum- und 2-Raumwohnungen zwischen 30 qm bis 62 qm, die mit behindertengerechten Bädern und barrierefreien Zugängen ausgestattet sind. Die meisten Wohnungen verfügen auch über einen Balkon. Die häuslichen Dienstleistungen vom PFLEGEDIENST DESSAU, wie die hauswirtschaftliche Versorgung, können gegen ein kleines Entgelt von den Bewohnern der Appartements beansprucht werden.

PFLEGEDIENST DESSAU und AMBULANTE KRANKENPFLEGE ZUVERSICHT - mehr als nur ein Name.

Der Name "Zuversicht" ist dabei mehr als nur eine Floskel, denn egal ob der ambulante oder mobile Pflegedienst in Dessau: Es geht darum, die Selbstständigkeit des zu Pflegenden möglichst weitgehend zu erhalten oder wiederherzustellen. Das erfordert vor allem gegenseitiges Vertrauen und positives Denken. Dabei werden alle Betroffenen, Angehörige und weitere Bezugspersonen in die häusliche Pflege mit einbezogen.

Inhaberin Veronika Schmidberger ist stolz auf die Vorzüge des PFLEGEDIENST DESSAU: "Wir bieten liebevolle und fachgerechte Betreuung in gewohnter Umgebung und nehmen uns jeden Tag 25 Stunden Zeit für die pflegebedürftigen Menschen."

Der PFLEGEDIENST DESSAU hilft auch bei Anträgen zur Finanzierung und bietet eine kostenlose Pflegeberatung an. Ältere Menschen können ein weiterhin selbstbestimmtes Leben führen. Sie brauchen nicht zu befürchten, anderen zur Last zu fallen.

Das Ziel vom PFLEGEDIENST DESSAU ist es, dass die Menschen in Würde altern und möglichst lange frei über ihr Leben bestimmen können.





Datum: 28.12.2016 - 21:55

