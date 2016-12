Badische Neueste Nachrichten: zu Doping Russland

Kommentar von Tobias Roth

(ots) - Was für ein Paukenschlag. Doch das Dementi kam

rasch. Von staatlich gedecktem Doping, systematischen Betrügereien

und Vertuschungen will Russlands Sportpolitik auch weiterhin nichts

hören - trotz erdrückender Beweislast. Moskau steht am Doping-Pranger

und die Sportwelt zeigt mit dem Finger auf das Riesenreich. Doch

dabei spielt auch eine Menge Scheinheiligkeit mit. Vielleicht mag das

Ausmaß des russischen Dopings beispiellos sein, das System der

Vertuschung und der mangelhafte Aufklärungswille sind es gewiss

nicht. Gerade Sport und Politik in Deutschland haben sich im

Anti-Doping-Kampf noch nie mit Ruhm bekleckert.







