Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu Olympia/Gauck: Gerne etwas kleiner von Jürgen Scharf

(ots) - Es ist ein ganz persönlicher Wunsch des

deutschen Bundespräsidenten. Er würde sich sehr freuen, sagte Joachim

Gauck im November, wenn es einmal wieder Olympische Spiele in

Deutschland geben würde. Angesichts der Tatsache, dass sich in

Hamburg und München die Mehrheit der Bürger zuletzt gegen Bewerbungen

entschieden, deutet aber wenig darauf hin, dass sich dieser Wunsch

schnell erfüllen wird. Die Einstellung der Menschen in Deutschland -

wie auch in vielen anderen Ländern - gegenüber sportlichen

Großveranstaltungen wird sich nur verändern, wenn sich die

Sportverbände selbst bewegen. Das kommende Jahr wäre dafür eine sehr

gute Gelegenheit. Zu teuer! Die Kosten für die Austragung von Olympia

oder sonstigen internationalen Wettkämpfen sind der größte

Kritikpunkt. Und überhaupt sei die Sportwelt durch Doping und

Korruption verseucht, heißt es. An all den Vorwürfen ist etwas Wahres

dran. Es ist auch eine Mär, dass durch sportliche Großveranstaltungen

die Wirtschaft nachhaltig angekurbelt wird. Auch der

infrastrukturelle Fortschritt, den die Menschen im Alltag spüren,

hält sich in Grenzen. Hier eine neue Autobahnausfahrt, dort eine neue

U-Bahn-Station, das ist gut und schön. Es kann aber zu Recht

gefordert werden, dass man für das viele Geld lieber Kindergärten

baut. Auf ewig den totalen Boykott auszurufen, ist aber der falsche

Weg. Olympia in Deutschland? "Das wäre doch wirklich etwas besonders

Schönes", sagte Bundespräsident Gauck. Das mag banal klingen, ist

aber der entscheidende Punkt. Im Idealfall ist ein Sportereignis gar

nicht in Neubauten oder nackten Zahlen zu messen. Es soll, wie Gauck

es sagt, schlicht "etwas Schönes" sein. Eine Veranstaltung, die über

alle Grenzen hinweg die Menschen verbindet. Ein Erlebnis, das

insbesondere in Zeiten des Terrors das wichtige Zeichen, das die

Weltgemeinschaft noch funktioniert, sendet. Im kommenden Jahr wird es



keines der zwei ganz großen Sportereignisse geben. Olympia und

Fußball-WM pausieren. Umso mehr könnte 2017 dafür genutzt werden, die

Menschen Stück für Stück wieder für das Kulturgut Sport zu

begeistern. Die Voraussetzungen dafür sind ideal. Im Sommer gibt es

die Leichtathletik-WM in London. Dort fanden vor vier Jahren tolle

olympische Sommerspiele statt. Die Bürger der britischen Metropole

werden die Sportler und Touristen aus aller Welt sicher wieder

ähnlich entspannt und offen empfangen. In Deutschland könnte bereits

im Mai eine ähnliche Atmosphäre zu erleben sein. In Köln wird eine

Hälfte der Spiele der Eishockey-Weltmeisterschaft ausgetragen. Und

genau wie in London gibt es hier einen großen Vorteil: Die

Sportstätte ist bereits vorhanden. Es muss nicht, wie so oft, ein

riesiges Stadion, das viel Geld kostet, aus dem Boden gestampft

werden. Dieser Gigantismus wurde auch zu Recht hart kritisiert.

Momentan gibt es zumindest Anzeichen dafür, dass die Sportwelt zur

Besinnung kommt. In Katar, das die Fußball-WM 2022 organisiert, wurde

etwa die Zahl der neu zu bauenden Stadien - durchaus überraschend -

reduziert. Im Idealfall werden sich die internationalen Sportverbände

ganz allgemein vom "Immer größer, immer teurer"-Motto verabschieden.

Es darf ruhig auch einmal etwas kleiner und billiger sein - die

Wettkämpfe sind deswegen genauso schön. Leider ist es aber wieder

einmal der Fußball, der zuletzt ein völlig falsches Zeichen setzte.

Dass die Überlegungen von Fifa-Präsident Gianni Infantino, die

WM-Endrunde von 32 auf 40 Mannschaften auszuweiten, selbst innerhalb

der Fußball-Szene harsch kritisiert werden, spricht für sich. Die

Sportverbände tun gut daran, in Zukunft etwas zurückhaltender zu

planen. Ansonsten werden sie weiter mit demonstrierenden Bürgern, wie

zuletzt bei Olympia in Rio, konfrontiert werden. Bundespräsident

Gauck sagte zu Recht, dass es derzeit vor allem um eines geht:

Bestimmte Sportorganisationen müssen das verlorene Vertrauen der

Menschen zurückgewinnen. Das ist eine schwere Aufgabe - und das

kommende Jahr ist ein guter Zeitpunkt, um damit anzufangen.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mittelbayerische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.12.2016 - 21:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1440075

Anzahl Zeichen: 4668

Kontakt-Informationen:

Firma: Mittelbayerische Zeitung

Stadt: Regensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 124 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung