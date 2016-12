Rheinische Post: Studie lässt größere Wählerwanderungen zwischen Union und AfD vermuten

(ots) - Union und AfD haben offenbar mehr

Wählerpotenzial gemeinsam als bisher angenommen. Zu diesem Ergebnis

kommt nach einem Bericht der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen

Post" (Donnerstagausgabe) eine interne Untersuchung der FDP auf der

Basis von Daten des Instituts Allensbach. Danach verhalten sich die

Umfragewerte für Union und AfD zumeist wie zwei "kommunizierende

Röhren". Nach dem so genannten Korrelationskoeffizienten ergibt sich

bei eindeutigem Wähleraustausch ein Wert von -1. Zwischen Union und

AfD erreicht er in den Umfragen den Spitzenwert von -0,94, was eine

Wanderung zwischen Union und AfD höchstwahrscheinlich macht. Zwischen

SPD und AfD liegt er bei -0,73 und belegt einen wahrscheinlichen

Austausch. Auch zwischen Linken und AfD werden Werte bis -0,68

gemessen. Die Beziehung zwischen FDP- und AfD-Wahlabsichten beträgt

hingegen +0,74. Damit wäre eine Wanderung zwischen beiden

unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite gewinnt die FDP vor allem von

der Union, teils von der SPD.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.12.2016 - 00:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1440079

Anzahl Zeichen: 1355

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 92 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung