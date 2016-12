Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Innere Sicherheit

Land sichert Silvesterfeiern mit mehr als 800 Polizeibeamten ab

(ots) - Die Polizei in Sachsen-Anhalt will die

Silvesterfeiern in diesem Jahr mit mindestens 800 Beamten absichern.

"Das sind mehr Polizisten als im vergangenen Jahr", sagte

Ministeriumssprecher Christian Fischer, wie die in Halle erscheinende

Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstagausgabe) berichtet. Wie viele

Kräfte genau im Einsatz sein werden, wollte das Ministerium nicht

bekanntgeben. Eine Urlaubssperre sei nicht nötig, um den

Jahreswechsel zu begleiten. Allerdings soll die gesamte

Bereitschaftspolizei Dienst tun.



In der Silvesternacht vor einem Jahr war die Polizei in Köln von

einem gewaltbereiten Mob überrascht worden. Junge Männer vor allem

aus Nordafrika hatten Frauen sexuell bedrängt und bestohlen. Der

Terroranschlag von Berlin in der vergangenen Woche hat die Debatte

über öffentliche Sicherheit weiter befeuert. Zusätzliche Videotechnik

will Sachsen-Anhalts Polizei in der Silvesternacht indes nicht

installieren. Anders als in Köln gebe es hier keine eingrenzbaren

Orte, an denen ähnliche Straftaten zu erwarten seien, heißt es aus

dem Innenressort.







