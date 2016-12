Kann Darmstadt 98 den Abstieg verhindern?

Thorsten Frings ist der neue Trainer von Darmstadt 98 und soll den Abstieg verhindern.

(firmenpresse) - Die 1. Fußball Bundesliga befindet sich in der Winterpause. Das gilt auch für den Tabellenletzten für den Darmstadt 98. Aber bei diesem Verein gab es eine personelle Veränderung. Der neue Trainer heißt Thorsten Frings. Für Frings ist es die erste Station als Cheftrainer. Jedoch besitzt der ehemalige Nationalspieler viele Erfahrungen im Fußballgeschäft. Nach 16 Spieltagen liegt Darmstadt 98 auf den letzten Tabellenplatz. So sprangen in der ersten Hälfte der Saison 2016/2017 nur zwei Siege heraus. Das muss sich ändern und am 21.01.2017 gibt es den 17. Spieltag. Hier kommt Borussia Mönchengladbach nach Darmstadt. Dafür sind die Darmstadt 98 Tickets aus dem Ticketshop schon erhältlich. Dieses erste Spiel im Jahr 2017 ist für die Lilien enorm wichtig. Beim Weiterlesen auf diesem Portal die weiteren Spiele zu erkennen.



Nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach gibt es für die Darmstädter ein weiteres Heimspiel. Am 28. Januar 2017 kommt der 1. FC Köln zum Darmstadt 98. Auch hier gibt es die Darmstadt 98 Tickets aus dem Ticketshop ab sofort. Diese zwei Heimspiele ist für den Darmstadt 98 enorm wichtig. Das weiß auch der neue Cheftrainer von Darmstadt 98 und so beginnt die Vorbereitung am 03. Januar 2017. Nur Siege kann dem Darmstadt 98 vor dem Abstieg retten. Das wissen auch die Fans und sie werden ihre Mannschaft unterstützen. Für Thorsten Frings sind das die ersten Generalproben und jedes Spiel ist wie ein Endspiel zu betrachten.





Auf dieser Plattform gibt es nicht nur die Darmstadt 98 Tickets aus dem Ticketshop, sondern weitere Informationen. Beim Weiterlesen gibt es auch viele Informationen rund um den Profifußball.

Datum: 29.12.2016

