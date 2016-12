Tagungsanfrage im Wellnesshotel Dorotheenhof in Weimar

(firmenpresse) - Die Präsentation eines neuen Produkts, die Schulung der Mitarbeiter, ein Seminar für angehende Führungskräfte - alle diese Veranstaltungen benötigen den richtigen Rahmen. Natürlich kann ein Unternehmen auch in den eigenen vier Wänden die Mitarbeiter schulen und den Kunden ein neues Produkt vorführen, aber die Umgebung ist dabei meist nüchtern und wenig ansprechend. Die bessere Wahl ist ein elegantes, stilvolles Hotel mit Wellnessbereich und Spitzenrestaurant, wie das Wellnesshotel Dorotheenhof in Weimar. Das Hotel bietet den richtigen Rahmen für Konferenzen, Tagungen, Seminare, Workshops und auch Bankette.

Kreativ arbeiten

Wenn die Atmosphäre stimmt, dann kann konzentriert und vor allem auch kreativ gearbeitet werden. Das Wellnesshotel in Weimar bietet dazu nicht nur die passenden Räumlichkeiten, sondern auch das moderne technische Equipment für Firmenveranstaltungen aller Art. So stehen den Tagungsteilnehmern der Dorotheensaal, die Bibliothek und die Tagungsräume mit eigener Terrasse zur Verfügung und die Räume werden nach den Wünschen des Gastes mit allem ausgestattet, was für die Veranstaltung benötigt wird.

Wohnen und Tagen

Für Seminar- und Konferenzteilnehmer, die von weit her anreisen, bietet das Wellnesshotel Dorotheenhof 56 ansprechende Zimmer und Suiten. So können die Teilnehmer eine Tagung nutzen, um sich im großen Wellnessbereich des Hotels von der Arbeit zu erholen und am Abend im hoteleigenen Restaurant "Le Goullon" in einem stilvollen Ambiente die Köstlichkeiten des Küchenchefs probieren. Entspannend ist für die Teilnehmer aber auch die Küchenschlacht, ein kulinarisches Kräftemessen, bei dem Kollegen zusammen mit dem Chefkoch des Hotels um die Wette kochen.

Einfach anklicken

Ist eine Tagung oder ein Seminar geplant, dann ist eine gute Vorbereitung und ein ebenso gutes Timing sehr wichtig. Das Wellnesshotel Dorotheenhof in Weimar macht seinen Gästen die Planung einfach, denn es gibt auf der Webseite des Hotels eine Tagungsanfrage. Unternehmen können die praktische Tagungsanfrage nutzen, um mit nur wenigen Mausklicks ihre Tagung oder Schulung zu planen. In das entsprechende Formular werden unter anderem die Anzahl der Tagungsteilnehmer, das geplante Datum und die gewünschte Uhrzeit eingetragen. Auch wenn ein Frühstück, ein Mittag- oder ein Abendessen geplant sind, dann muss nur die Zahl derjenigen eingetragen werden, die etwas essen möchten, und die Hotelküche kann sich dann darauf einstellen.

Moderne Technik

Wird ein DVD-Player oder ein Overheadprojektor gebraucht? Muss ein Flipchart bereit stehen und werden vielleicht auch eine Leinwand und ein Beamer benötigt? Das Unternehmen muss lediglich anklicken, was für das Seminar oder die Tagung zur Verfügung stehen soll. Wenn ein Zugang zum Internet gewünscht wird, dann ist das ebenso wenig ein Problem, wie auch ein Diaprojektor, Telefon- oder Faxanschluss. Selbstverständlich sind auch zusätzliche Leistungen möglich und das Unternehmen kann auch die Art und Form der Bestuhlung aussuchen. Das ausgefüllte Formular wird dann auf dem Onlineweg an das Hotel Dorotheenhof geschickt und wenn die Bestätigung vorliegt, dann ist die Planung so gut wie abgeschlossen.





