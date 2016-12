cookyourtrips.com: Reisevergleichsportal für Individualreisen

Singapur als Appetizer, Indonesien als Hauptgang, Overwater-Bungalow als Dessert und eine Tauchsafari on top? Cookyourtrips serviert maßgeschneiderte Urlaubsträume: Als unabhängige und für den User kostenlose Reisevermittlungsplattform bringt cookyourtrips „Reisehungrige“ direkt mit den passenden „Reiseköchen“ zusammen.

Smart kommuniziert: In 3 Schritten zur Traumreise Einfach die „Zutaten“ für die persönliche Traumreise eingeben und sich drei individuelle Angebote von entsprechenden Spezial-Reiseveranstaltern erstellen lassen. Haben diese noch Fragen, dann steht dafür der innovative cookyourtrips-Messenger zur Verfügung. Hier kommunizieren die 4 Parteien direkt und gleichzeitig miteinander, sodass der Interessent jede Frage nur einmal beantworten muss. Das spart nicht nur Zeit, sondern dabei lernen die Reiseveranstalter auch die Wünsche des Reiseinteressenten besser kennen. In einem dritten und letzten Schritt wählt der Reiseinteressent nun ein Angebot verbindlich aus und kann dieses anschließend in seinen sozialen Medien teilen.

Dieses Konzept der Online-Reiseplanung durch Ausschreibung ermöglicht dank des einzigartigen Messengers auch eine hochindividuelle Reiseberatung von mehreren Reiseveranstaltern und einen transparenten Vergleich mit geringem Zeitaufwand – einfacher als im Reisebüro!



(firmenpresse) - (Kreuzlingen, Dezember 2016). Individualreisen liegen im Trend. Bislang mussten Kunden allerdings oft lange suchen, bis sie ein buchbares Angebot hatten. Das Schweizer Startup cookyourtrips aus Kreuzlingen will jetzt die Lücke schliessen. In der Startup-Szene ist Mitbegründer Jens Freiter kein Unbekannter. Der Software-Entwickler hat 2003 am Bodensee die Holidaycheck AG mitgegründet und ist überzeugt, dass auch diese Idee fliegt: „Transparenten Preisvergleich für Individualreisen gibt es in dieser Form noch nicht“, sagt der 46-Jährige.



Interessant ist das Portal vor allem für Individualreisende, die eine speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Reise machen wollen, ohne selbst Reisebüros abzuklappern oder mühsam im Internet zu suchen. „Reisen, speziell für Dich gekocht!“ – das ist das Motto von cookyourtrips. Seit Dezember ist es am Start.



Online-Reiseplanung – entspannt wie ein Restaurantbesuch



Das Problem: Wer online Reisen plant, verliert sich schnell im Dschungel der Angebote und Bewertungen. Der Gang ins Reisebüro kann helfen, doch nicht immer sitzt für jedes Urlaubsziel ein Spezialist am Ort. Und falls ja, kann man das Angebot noch lange nicht vergleichen. Bei cookyourtrips.com gehen jetzt die Reiseberater online und setzen sich mit Reiseinteressenten an den virtuellen Beratungstisch. Aus rund 70 namhaften Reiseprofis sucht cookyourtrips dann drei passende aus, die die individuellen Ideen je nach Geschmack zu einer echten Traumreise kombinieren. Der Clou: Jeder der Reiseveranstalter verpackt sein Spezialwissen in ein maßgeschneidertes Reiseangebot – individueller und professioneller kann man die Traumreise überhaupt nicht planen.



Smarte Kommunikation: Der cookyourtrips-Messenger



Die technische Grundlage für diese neue Form der Online-Reiseberatung und -Reiseplanung bildet der innovative cookyoutrips-Messenger. Der Reiseinteressent kommuniziert direkt mit drei ausgewählten Reiseveranstaltern. Diese können auch Rückfragen stellen. Die Antworten sind wiederum für alle Anbieter sichtbar. Das spart unnötige Mails und hilft, das Angebot zu verbessern. Mit diesem Messenger kombiniert cookyourtrips die Vorteile moderner Kommunikationsmöglichkeiten mit den Vorzügen der persönlichen Reiseberatung im Reisebüro. Eine Innovation im Reisemarkt.





In drei Schritten zur Traumreise



Mit dem kostenlosen Reiseplanungsservice trägt cookyourtrips.com dem Trend zur Individualreise Rechnung. Ziel ist es, dass die User ihre Bestandteile ihrer Urlaubsträume kombiniert als möglichst exakt buchbares Angebot erhalten. Die Reiseplanung wurde dazu auf drei Schritte begrenzt:



Der Interessent gibt seine Wünsche und Ideen an und legt sein Reisebudget fest.

Drei spezialisierte Reiseveranstalter erhalten diese Liste und erstellen erste Angebote. Im cookyourtrips-Messenger werden Ergänzungen, etc. besprochen.

Der Reiseinteressent wählt ein Angebot und kann direkt beim Veranstalter buchen.

Nach der Buchung kann der Reisende die Veranstalter bewerten und seine gebuchte Individualreise ohne Preisangaben in den sozialen Netzwerken als Reiseinspiration weiterempfehlen.



Cookyourtrips.com ist ein Start-up der yoostars AG mit Sitz in Kreuzlingen (Schweiz) und ist seit Dezember 2016 im deutschsprachigen Raum online.





