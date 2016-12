Kost.bar in Essen wurde von ABConcepts nach „JOB & FIT“-Kriterien der DGE zertifiziert - Gesunde Ernährung am Arbeitsplatz

(hob) Seit März 2015 betreibt die „Kost.bar“ das betriebseigene Restaurant der Emschergenossenschaft in Essen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dort täglich aus einegesunde Ernährung am Arbeitsplatz ist fürm reichhaltigen und abwechslungsreichen Angebot ihr Frühstück und Mittagessen auswählen. Regelmäßige „Front Cooking“-Aktionen runden den kulinarischen Kalender ab. Jetzt wurde die „Kost.bar“ nach den „JOB & FIT“-Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) für Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung zertifiziert.

Catrin Schulze hat die Zertifizierung in Essen fachlich begleitet. © derreporter | Holger Bernert

(firmenpresse) - Verpflegungsmanager Sascha Mroch achtet gemeinsam mit seinem Küchenteam vor Ort darauf, dass nur gesunde Lebensmittel in der Küche der „Kost.bar“ verarbeitet werden. „Da die Ernährung für Berufstätige ein wesentlicher Bestandteil des Arbeitsalltags ist, haben wir uns zu dieser Zertifizierung durch ABConcepts entschieden.“ Dabei wurde nicht nur die optimale Auswahl der Lebensmittel überprüft, sondern auch die Planung und Produktion der Speisen. Ebenso flossen auch die Präsentation der Gerichte und die Information der Gäste in den Zertifizierungsprozess mit ein.



Bei der Umsetzung der Zertifizierung wurde Sascha Mroch von Catrin Schulze (Foto) maßgeblich unterstützt. „In der heutigen Berufswelt müssen die Menschen während ihres Arbeitstags belastbar und leistungsfähig sein“, erklärt die ABConcepts-Projektleiterin. „Da spielt die Ernährung eine übergeordnete Rolle. Vor dem Hintergrund der DGE-Qualitätsstandards für Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung hat sich die ‚Kost.bar’ jetzt entsprechend zertifizieren lassen und darf nun die Bezeichnung ‚JOB & FIT’ tragen. Bei der Erstellung der Rezepturen für die Zertifizierung setzten wir darüber hinaus unsere hauseigene Software ‚ABCommit’ ein.“



Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich in der „Kost.bar“ sehr gesund ernähren. Auf dem wöchentlichen Speiseplan stehen neben Fleischgerichten auch Fischspezialitäten sowie frisches Gemüse, Salate und Obst. Doch auch auf die Herkunft der Lebensmittel wird großer Wert gelegt. So stammt das Fleisch aus tiergerechter Haltung und die Eier legen Hühner aus Freilandhaltung. Beim Einkauf achtet der Verpflegungsmanager zusätzlich auf regional erzeugte und fair gehandelte Produkte.



„Das Betriebsrestaurant der Emschergenossenschaft möchte mit dieser Zertifizierung sicherstellen, dass die angebotene Verpflegung zu großen Teilen aus nachhaltigen Lebensmitteln optimal zubereitet und präsentiert werden. In der Essener ‚Kost.bar’ liegt der Anteil an Bio-Lebensmitteln bei über 50 Prozent und wird ständig ausgebaut. Durch regelmäßige Überprüfungen wird die zertifizierte Qualität des Betriebsrestaurants einmal jährlich überprüft. Nur so können die hohen Qualitätsstandards der DGE eingehalten werden“, so Catrin Schulze abschließend.





Natürlich stehen die Ernährungsexperten von ABConcepts auch anderen Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung wie Krankenhäusern, Rehakliniken, Senioreneinrichtungen, Kindertagesstätten, Schulen, Hochschulen oder Unternehmen für die Begleitung zur Zertifizierung „JOB & FIT“ zur Verfügung.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.abconcepts.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Eigenregie mit System-Know-how und Langzeit-Coaching. Als deutschlandweit tätige Beratungs- und Dienstleistungsgesellschaft ist ABConcepts der richtige Partner für alle Einrichtungen in der Gemeinschaftsverpflegung, die Veränderungsprozesse, also Change-Management, in der Küche anstreben. Mit über 20 Jahren Erfahrung entwickeln wir individuelle und zukunftsweisende Lösungen und machen unseren Workflow zu dem Erfolg unserer Kunden.

Dies ist eine Pressemitteilung von

ABConcepts Verpflegungsmanagement mit System GmbH

Leseranfragen:

ABConcepts Verpflegungsmanagement mit System GmbH

An der Pönt 47

40885 Ratingen

Telefon 0 21 02 / 70 06 330

Fax 0 21 02 / 12 44 934

info(at)abconcepts.de

www.abconcepts.de

PresseKontakt / Agentur:

der reporter

redaktionsbüro holger bernert

Auf dem Driesch 12a

47119 Duisburg

Telefon 0 28 41 / 887 44 51

Fax 0 28 41 / 887 44 52

Mobil 0 171 318 87 15

redaktion(at)abconcepts.de

www.der-reporter.net

Datum: 29.12.2016 - 09:32

Sprache: Deutsch

News-ID 1440108

Anzahl Zeichen: 3157

Kontakt-Informationen:

Firma: ABConcepts Verpflegungsmanagement mit System GmbH



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 29.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 111 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung