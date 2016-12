Cybersicherheitstraining für Einsteiger in Hamburg

(ots) - Gleich zu Beginn des neuen Jahres, vom 16. bis 21.

Januar 2017, veranstaltet das SANS Institute, eine renommierte und

weltweit tätige Schulungs- und Zertifizierungsorganisation, ein

Cybersicherheitstraining für Einsteiger im Sofitel Hotel Hamburg.

Eine Woche lang werden hier angehenden Cybersicherheitsexperten

Grundlagen der IT-Sicherheit vermittelt. Das in der Hansestadt

angebotene Training befasst sich unter anderem mit Networking

Concepts, Defense-in Depth Strategien, Internet Security Technologien

sowie Secure Communication und Windows- bzw. Unix/Linux Security.



SEC401: Security Essentials Bootcamp Style



SANS-Trainer Ian Reynolds zeigt auf, wie angehende

Cybersicherheitsfachleute Cyberattacken abwehren und vorbeugen

können. Des Weiteren lernen die Teilnehmer, Schwachstellen zu

analysieren und Sicherheitsmaßnahmen in ihrem Unternehmen zu

etablieren, die ihnen dabei helfen sollen, zu agieren anstatt nur zu

reagieren. Die Teilnahme am Kurs bereitet auf die GIAC Security

Essentials Certification (GSEC) der GIAC vor, dass gegen eine Gebühr

durch eine Prüfung nach dem Kurs erworben werden kann. Ian Reynolds

ist Mitglied im GIAC Advisory Board und hält 8 GIAC Zertifizierungen,

darunter auch GIAC Reverse Engineering Malware (GREM), sowie

zahlreiche weitere Zertifizierungen.



Das SANS Institute legt bei seinen Kursen maximalen Wert auf

Praxisnähe und Tipps aus erster Hand. Trainer mit zeitgemäßen

Erfahrungen und Wissen vermitteln den Interessierten effektive

Techniken außerhalb herkömmlicher Handbücher. Weitere Informationen

und detaillierte Beschreibungen können unter dem folgenden Link

eingesehen werden: https://www.sans.org/event/hamburg-401







