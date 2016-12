Gebrauchte Maschinen von Exparo

(firmenpresse) - Unternehmen werden immer wieder ihren Maschinenfuhrpark austauschen wollen oder müssen. Es werden neue Maschinen angeschafft und alte Maschinen werden dadurch überflüssig. Nicht immer liegt es daran, dass die alten Geräte kaputt und funktionsunfähig sind. Manchmal findet einfach eine Produktionsumstellung statt oder der vorhandene Maschinenpark soll erneuert werden.



Aber wohin nun mit den altern Maschinen?



Nun stellt sich eben die Frage, was man mit den alten Maschinen machen soll. Zwei Möglichkeiten wären:



1) kostenpflichtig entsorgen lassen

2) zu hohen Lagerkosten aufheben



Eine vielleicht viel bessere Möglichkeit wäre, die nicht mehr benötigten Maschinen weiterzuverkaufen. Dabei würden sich mehrere Vorteil für den Verkäufer und den Käufer ergeben. Der Verkäufer braucht nicht mit hohen Kosten verbunden die Maschinen entsorgen oder einlagern und erhält für seine alten Geräte sogar noch Geld. Der Käufer hat die Option, gute und funktionsfähige Maschinen einkaufen. Der Preis für ihn wird dabei allemal günstiger sein als bei einer ganz neuen Maschine. Außerdem werden die Wartezeiten für die Lieferung wesentlich geringer bis gar nicht vorhanden sein. Neue Maschinen werden dagegen meistens erst bei Bestellung gefertigt. Gerade der günstigere Preis kann für kleinere Unternehmen und in der Anfangsphase von Firmen vorteilhaft und helfend sein.



Der ökologische Vorteil



Der ökologische Aspekt ist bei solch einer Vorgehensweise auch nicht zu verachten. So trägt der Handel mit gebrauchten Maschinen dazu bei, dass unsere Umwelt deutlich entlastet werden kann.



- Denn es werden keine neuen Rohstoffe für die Herstellung benötigt.

- Die anfallende Energie bei der Herstellung wird ebenfalls eingespart.

- Abfallprodukte durch die Herstellung entstehen nicht.



Ein möglicher Anbieter von solchen gebrauchten Maschinen



Die Firma Exapro ist so ein Online-Vertriebsplattform für gebrauchte Maschinen. Die Auswahl an Maschinen für die verschiedensten Bereiche ist hier groß. So werden unter anderem für folgende Produktkategorien Maschinen angeboten:





- Druckmaschinen

- Holzbearbeitungsmaschinen

- Kunststoff- und Gummimaschinen

- Breitbandschleifmaschinen

- Lebensmittelmaschinen

- Metall- und Blechbearbeitungsmaschinen

- Metall – Gießerei und Pressen

- Laserschneidmaschinen

- Verpackungsmaschinen



Die Firma Exapro bringt dabei die Käufer und Verkäufer zusammen. Für den Verkäufer ist die Registrierung und das Hinzufügen von Maschinen kostenlos und er erreicht mit seinem Angebot ein sehr großes Publikum. Ein spezialisiertes Mitarbeiterteam kümmert sich um beide Seiten, damit jede Partei das gewünschte Ziel erreichen kann. Dabei wird auf die persönliche Betreuung und individuelle Beratung sehr viel Wert gelegt.



Wie funktioniert der Ablauf bei Exapro?



Zuerst bietet der Verkäufer seine zu verkaufende Maschine an. Hierbei hilft Exapro dadurch, dass das Verkaufsangebot in 9 unterschiedliche Sprachen übersetzt wird, damit auch ausländische Käufer das Angebot besser nutzen können. Dieser Service ist kostenfrei.



Die Verkaufsagenten kümmern sich dann darum, dass die angebotenen Maschinen entsprechend gut und aufmerksamkeitserregend auf der Webseite dargestellt werden. Somit gelangen die Maschinen-Angebote zu den registrierten Käufern. Interessierte Käufer senden dann Ihre Anfragen für Maschinen an Exapro. Diese werden dann durch die Mitarbeiter wieder weiter bearbeitet. Dort wo das bestmögliche Geschäft entstehen könnte, werden die beide Verhandlungsseiten durch die Verkaufsagenten zusammengebracht und die weitere Vorgehensweise können dann die Verkaufsparteien persönlich besprechen.





