Das Erste: Ist Anja wirklich 25? "Rate mal, wie alt ich bin" mit Matthias Opdenhövel

am Freitag, 30. Dezember 2016, 18:50 Uhr im Ersten

(ots) - Ist Anja älter, als sie zu sein scheint? Die

richtige Antwort auf die Frage nach dem Alter von Anja und sechs

weiteren Unbekannten kann den Kandidaten der neuen Rateshow mit

Matthias Opdenhövel viel Geld einbringen. Anfang Dezember startete

das international erfolgreiche Showformat "Rate mal, wie alt ich bin"

im Ersten. Hier ist Menschenkenntnis, Wissen und Intuition gefragt.



Kurz vor Silvester gehen bei "Rate mal, wie alt ich bin" am

Freitag, 30. Dezember, 18:50 Uhr die Zwillinge Heidi Jung (53) und

Christel Lenk (53) an den Start. Beide leben in Frankfurt am Main und

stehen jede Woche gemeinsam auf dem Markt in Offenbach. Bei Matthias

Opdenhövel verraten sie, warum sie bei ihrer Geburt eine doppelte

Muttertags-Überraschung waren. Jetzt stehen 100.000 Euro für die

beiden auf dem Spiel. Erraten müssen sie das Alter von sieben

Menschen, die sie vorher noch nie gesehen haben...



"Rate mal, wie alt ich bin" ist ein Quiz zum Mitraten für die

ganze Familie. Es basiert auf dem französischen Format "Guess my Age"

und wurde von Vivendi Entertainment und von der Brainpool TV GmbH an

die ARD lizensiert.



"Rate mal, wie alt ich bin" ist eine Produktion der Brainpool TV

GmbH (Produzent Andreas Viek) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD

für Das Erste. Executive Producer ist Elke Kimmlinger (WDR

mediagroup), die Redaktion liegt bei Karin Kuhn (WDR).







