Innocut Solution Schäfer GmbH

Bei der Innocut Solution Schäfer GmbH werden zwei Schneideverfahren unterschieden: Das Rein- bzw. Purwasserverfahren und das Abrasivverfahren.

(firmenpresse) - Die Firma Innocut Solution Schäfer GmbH wurde im Jahre 2016 gegründet. Sie ist Teil der KMT Waterjet Group und besitzt deshalb jede Menge Arbeitserfahrung.

Die Firmenphilosophie der Firma Innocut Solution Schäfer GmbH lautet: „Innovative Schneidlösungen“.

Der wichtigste Arbeitsbereich der Innocut Solution Schäfer GmbH: Das Wasserstrahlschneiden. Andere Aufgaben werden nicht selten an Partnerfirmen weitergegeben.

Das Purwasser-Schneidverfahren ist für weiche Materialien geeignet wie etwa Dämmstoff, Gummi oder Schaumstoff.



Bei dem Abrasivverfahren handelt es sich um ein Hochgeschwindigkeits-Trennschleifen.

Mit diesem Verfahren können sehr gute Resultate erzielt werden: Es führt zu erstaunlich präzisen Schnittqualitäten. Das Wasser, das bei diesem Verfahren zum Einsatz kommt, sorgt dafür, dass das Material bereits während der Bearbeitung gekühlt wird. So ist keine anschließende Kühlung mehr erforderlich, und ein Verzug fällt somit weg.

So gut wie alle Materialien lassen sich anhand des Abrasivverfahrens bearbeiten.



Warum Wasserstrahlschneiden bei der ICS?

Mittlerweile gehört das Wasserstrahlschneiden zu den gängigen trennenden Fertigungsverfahren.

Die Mitarbeiter der Bad Nauheimer ICS sind mit diesem Verfahren sehr vertraut. Außerdem gehört das Wasserstrahlschneiden zu den kostensparenden Verfahren. Besonders gut ist es geeignet für Kleinserien, Prototypen, Rohlinge und Einzelteile für fast jeden Werkstoff.







http://www.ics-wasserstrahlschneiden.de



